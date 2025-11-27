El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bengoetxea, en una comparecencia junto con las vicerrectoras Estitxu Garai e Ixone Fernández de Labastida. Igor Martín

El rector de la UPV/EHU pide «respeto institucional» tras la «áspera» crítica del consejero de Universidades

Joxerramon Bengoetxea muestra su «asombro» ante la comparecencia de Pérez Iglesias y lamenta el «menoscabo del decoro institucional»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

El rector de la UPV/EHU ha reaccionado este jueves con «asombro» a las duras críticas que vertió contra su persona el consejero de ... Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias. En una comparecencia parlamentaria, el mandatario (que no está afiliado a ningún partido político) acusó al dirigente universitario de basar su exigencia de más financiación en «postverdades» y «hechos alternativas». Llegó a decir que algunos de los argumentos esgrimidos por la Universidad —por ejemplo, que los salarios medios son inferiores a los del sector público vasco— «no son verdad» y pidió «utilizar los datos con rigor».

