El rector de la UPV/EHU pide «respeto institucional» tras la «áspera» crítica del consejero de Universidades

El rector de la UPV/EHU ha reaccionado este jueves con «asombro» a las duras críticas que vertió contra su persona el consejero de ... Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias. En una comparecencia parlamentaria, el mandatario (que no está afiliado a ningún partido político) acusó al dirigente universitario de basar su exigencia de más financiación en «postverdades» y «hechos alternativas». Llegó a decir que algunos de los argumentos esgrimidos por la Universidad —por ejemplo, que los salarios medios son inferiores a los del sector público vasco— «no son verdad» y pidió «utilizar los datos con rigor».

En un comunicado hecho público este jueves, el rector, Joxerramon Bengoetxea, asegura que las declaraciones de Pérez Iglesias en sede parlamentaria «menoscaban el decoro institucional que debe presidir las relaciones entre un gobierno y una universidad pública». Por ello, considera «imprescindible retomar la senda de las relaciones colaborativas, abandonando descalificaciones personales o valoraciones sobre la competencia del equipo rectoral para gestionar la institución académica». Defiende que «en todo momento» su estrategia ha sido exponer «de manera contrastada y transparente» las necesidades de la institución académica.

Esas necesidades, recuerda el rector, se sustentan en un informe técnico de más de 500 páginas entregado al propio consejero y a su equipo en una reunión el pasado 14 de noviembre en Lakua. El encuentro fue «concebido precisamente para encauzar las discrepancias existentes sobre las necesidades de la Universidad pública», señala el comunicado. «Resulta especialmente desconcertante que, una vez encauzada la relación institucional por la vía del diálogo, se insinúe una deslegitimación del rector y de su equipo atribuyéndoles datos incorrectos, manipulaciones o recursos retóricos propios de la postverdad», continúa.

En su comparecencia ante el Parlamento vasco y los medios de comunicación, Bengoetxea señaló que el informe no constituye una propuesta presupuestaria, sino un «diagnóstico exhaustivo» de la situación de la UPV/EHU, pensado «para servir de base a las propuestas de financiación del Gobierno vasco y para orientar el debate parlamentario». «Se trata, por tanto, de un documento sólido y adecuado para abordar de manera constructiva las necesidades de la institución, naturalmente abierto al contraste, a la crítica informada y a propuestas de mejora», asegura el rector.

Respaldo electoral

El responsable institucional recuerda, además, que las críticas del consejero coinciden con el primer aniversario de la victoria de su equipo e las elecciones a Rectorado. Unos comicios en los que su plancha obtuvo el respaldo del 64% del voto ponderado y el 70% del voto absoluto. «La EHU respeta —y agradece— toda crítica fundamentada al contenido del informe o a la metodología empleada, siempre que se base en datos verificables y en objeciones técnicas detalladas», asegura el comunicado.

«Sin embargo, considera infructuoso cuestionar la sinceridad y el compromiso de quienes representan democráticamente a la Universidad pública vasca». Por ello el equipo rectoral solicita a Pérez Iglesias «el debido respeto hacia la comunidad universitaria, hacia la propia institución pública y hacia sus representantes» y se muestra dispuesto a centrar «todos sus esfuerzos en el servicio público universitario de calidad», lo que nos obliga a colaborar «estrecha y lealmente» a ambas instituciones.

El equipo rectoral ha situado la mejora de la financiación pública en el centro de sus demandas. La aportación del Gobierno vasco para 2026 alcanza los 426 millones de euros desglosados de la siguiente manera: 339 de aportación ordinaria, 42 del contrato-programa, 19 para los complementos retributivos del profesorado y 25 para infraestructuras. Sin embargo, los responsables de la institución calculan que necesitan 607 millones.