Los principales proyectos de Educación en la red pública hasta 2030
I. F. L.
Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:39
Proyectos nuevos
Sopela: Colegio IPI/CEIP Sopela.
Zorrozaurre: Colegio CEIPZorrotzaurre LHLI, nuevo centro de FP, Dantzerti.
Bilbao: Txurdinaga Behekoa.
Durango: Kirolene.
Proyectos de ampliación
Institutos: Eskurtze (Bilbao), San Ignacio (Bilbao), Arratia (Igorre), Mungia.
Colegios: Urkitza (Bakio), Alkartu (Barakaldo).
FP: Elorrieta-Errekamari (Bilbao), San Jorge (Santurtzi), Txurdinaga (Bilbao).
Nuevas obras finalizadas (2025)
Muskiz: IES Muskiz BHI.
Etxebarri: IES Etxebarri BHI.
Obras iniciadas (2025)
Institutos: Antonio Trueba (Barakaldo), Barandiaran (Leioa), Urritxe (Amorebieta).
Colegios: Haizeder (Ea), Ispaster, Urkita (Bakio), Gatika, Manuela Zubizarreta (Etxebarria).
FP: Balmaseda.
Comedores y cocinas
Finalizados: CEIP Txurdinaga,CEIPZurbaran, CEIPAlonsotegi.
Previstos: Escuelas de Arrigorriaga, Serantes (Santurtzi), Orduña, Bizkotxalde (Basauri), Zamudio.