Los principales proyectos de Educación en la red pública hasta 2030

I. F. L.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:39

Proyectos nuevos

Sopela: Colegio IPI/CEIP Sopela.

Zorrozaurre: Colegio CEIPZorrotzaurre LHLI, nuevo centro de FP, Dantzerti.

Bilbao: Txurdinaga Behekoa.

Durango: Kirolene.

Proyectos de ampliación

Institutos: Eskurtze (Bilbao), San Ignacio (Bilbao), Arratia (Igorre), Mungia.

Colegios: Urkitza (Bakio), Alkartu (Barakaldo).

FP: Elorrieta-Errekamari (Bilbao), San Jorge (Santurtzi), Txurdinaga (Bilbao).

Nuevas obras finalizadas (2025)

Muskiz: IES Muskiz BHI.

Etxebarri: IES Etxebarri BHI.

Obras iniciadas (2025)

Institutos: Antonio Trueba (Barakaldo), Barandiaran (Leioa), Urritxe (Amorebieta).

Colegios: Haizeder (Ea), Ispaster, Urkita (Bakio), Gatika, Manuela Zubizarreta (Etxebarria).

FP: Balmaseda.

Comedores y cocinas

Finalizados: CEIP Txurdinaga,CEIPZurbaran, CEIPAlonsotegi.

Previstos: Escuelas de Arrigorriaga, Serantes (Santurtzi), Orduña, Bizkotxalde (Basauri), Zamudio.

