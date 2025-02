El Parlamento vasco elude debatir sobre la caída de los resultados académicos

Iñigo Fernández de Lucio Jueves, 20 de febrero 2025, 14:25 Comenta Compartir

El Parlamento ha eludido este jueves debatir acerca de la caída de los resultados académicos de los estudiantes vascos. Esta semana se han hecho públicos los datos de la última evaluación del Gobierno vasco que, en el caso del alumnado de 2º de ESO, arrojan un notable retroceso en ciencias y lengua castellana. Apenas unos días después, la Cámara autonómica ha rechazado el debate por haberlo propuesto Vox. Sólo el PP ha intervenido.

Durante su discurso, Martínez ha cargado contra la política lingüística del sistema educativo vasco que «arrincona la lengua materna» de la mayoría del alumnado. En Euskadi, ha señalado, «no hay bilingüismo, sino una tutela idiomática». «Euskera sí, pero así no», ha indicado, antes de lamentar que la mayoría de grupos no hayan accedido a discutir el tema porque «es un debate de plena actualidad y que está en la calle».

Sólo Muriel Larrea (PP) ha intervenido en el pleno. En términos generales, se ha mostrado de acuerdo con la moción de Vox. «Creemos que se tiene que permitir que las familias tengan libertad para elegir que sus hijos se eduquen en cualquiera de las dos lenguas oficiales», ha subrayado.

Desde que logró un escaño en la Cámara autonómica la pasada legislatura, PNV, Bildu, PSE y Sumar (entonces era Podemos) no debaten ninguna moción planteada por Vox. Ese cordón sanitario, que la Justicia rebajó, se mantiene vigente. Sólo el PP rechaza el aislamiento a la formación de Santiago Abascal.

Debate ideológico

De lo que sí se ha hablado, a propuesta de Sumar, es del decreto de planificación que la Justicia tumbó el pasado mes de enero, como adelantó EL CORREO. El parlamentario Jon Hernández ha exigido al Departamento de Educación que elabore un nuevo decreto con cambios de calado. Por ejemplo, que se garantice el acceso a una plaza «pública», y no a una «sostenida con fondos públicos». Es una de las cuestiones de fondo que habían impugnado Steilas y Ehige en su recurso y que el Tribunal Superior de Justicia no entró a analizar.

El debate, no obstante, ha mutado en otro más ideológico sobre el propio sistema educativo y la forma en que está organizado. En su turno, el portavoz del PNV, Aritz Abaroa, ha acusado a Sumar -y también a Steilas y Ehige- de querer «eliminar una oferta educativa (la concertada) que acoge al 49% del alumnado». A su juicio, introducir los cambios planteados por Hernández «iría en contra» de la Ley de Educación, ya que la norma señala que el «servicio público» educativo se presta a través de los centros públicos y concertados.

Por el PSE, Estíbaliz Canto ha afeado a Sumar que no tenga en cuenta «los hechos» y «la realidad» del sistema educativo «porque no tiene que gestionar». «Defender la escuela pública no significa rechazar la concertada», ha afirmado. Ikoitz Arrese (EH Bildu) ha reconocido que la educación vasca «no atraviesa su mejor momento» y, por ello, ha apelado a recuperar el «espíritu» del pacto educativo y los «consensos». Muriel Larrea (PP) ha señalado que la red concertada «es un pilar fundamental de nuestro sistema educativo».