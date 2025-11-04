El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrada a un colegio público. EFE

14 millones para mejorar el nivel en ciencias, lectura y matemáticas de los alumnos

Educación ha incorporado más de 700 profesores para atender las necesidades lingüísticas, de diversidad o de bienestar emocional de los alumnos

Terry Basterra

Terry Basterra

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:04

Comenta

El nivel de ciencias del alumnado vasco de 2º de Secundaria es el más bajo en 15 años, según se recoge en la última Evaluación ... de Diagnóstico de mitad de etapa presentada hace unos meses por el Gobierno vasco. En castellano la situación es igual de preocupante. El 26% de los estudiantes de esa edad no son capaces de comprender y elaborar textos complejos sin ayuda. En matemáticas el nivel medio también se ha reducido en la última década, según los datos que maneja el Departamento de Educación. Para intentar darle la vuelta a esta tendencia la consejería ha decidido reforzar con 14 millones de euros los programas Indartuz, Bidelaguna y Eraldatzen, dedicados a la mejora de estas competencias. Unas destrezas que para la consejera Begoña Pedrosa son «pilares fundamentales para el desarrollo personal, social y profesional del alumnado» vasco, tal y como indicó este martes durante la presentación del Presupuesto de Educación.

