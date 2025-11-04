14 millones para mejorar el nivel en ciencias, lectura y matemáticas de los alumnos

El nivel de ciencias del alumnado vasco de 2º de Secundaria es el más bajo en 15 años, según se recoge en la última Evaluación ... de Diagnóstico de mitad de etapa presentada hace unos meses por el Gobierno vasco. En castellano la situación es igual de preocupante. El 26% de los estudiantes de esa edad no son capaces de comprender y elaborar textos complejos sin ayuda. En matemáticas el nivel medio también se ha reducido en la última década, según los datos que maneja el Departamento de Educación. Para intentar darle la vuelta a esta tendencia la consejería ha decidido reforzar con 14 millones de euros los programas Indartuz, Bidelaguna y Eraldatzen, dedicados a la mejora de estas competencias. Unas destrezas que para la consejera Begoña Pedrosa son «pilares fundamentales para el desarrollo personal, social y profesional del alumnado» vasco, tal y como indicó este martes durante la presentación del Presupuesto de Educación.

El Gobierno vasco también busca dar respuesta a las demandas surgidas en los centros como consecuencia de la diversidad, la falta de bienestar emocional, las necesidades lingüísticas, la acogida del alumnado recién llegado, los programas de refuerzo educativo y la apuesta continuada por la formación profesional. Para poder atender todos estos aspectos se han creado más de 700 plazas en los centros públicos.

El Presupuesto de Educación para 2026 asciende a 3.346 millones de euros, un 3% más que en el ejercicio anterior. De ellos 151 millones serán para becas, mientras que otros 135 servirán para financiar la construcción y reforma de centros escolares. En Formación Profesional la consejería indicó que son ya 51.600 los estudiantes matriculados, con un incremento del 4,5% de alumnos en los primeros cursos.

Pedrosa destacó que las Cuentas «reflejan el compromiso del Gobierno, alineado con la apuesta clara por el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales» y con una «educación de calidad para todos». No lo vieron igual en los partidos de la oposición. Jon Hernández, de Sumar, opinó que los Presupuestos «no ponen la educación pública en el centro», sino que «nuestro modelo mantiene a la educación privada-concertada en una posición de privilegio». Muriel Larrea, del PP, cuestionó lo que considera la escasa cuantía específica destinada a alumnos con necesidades específicas. Mientras que Ikoitz Arrese, de Bildu, insistió en que el plan de infraestructuras debería estar vinculado a la «reorganización del mapa escolar».