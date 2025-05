El matemático vizcaíno de 29 años que brilla con tres premios internacionales por su tesis doctoral

Marina León Miércoles, 28 de mayo 2025, 17:15 Comenta Compartir

La tesis de Carlos Uriarte (Getxo, 1996), doctor en Matemáticas por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha recibido un triple reconocimiento internacional. De esta forma, se corona como la mejor investigación de 2024 según la Comunidad Europea de Métodos Computacionales en Ciencias Aplicadas, la Sociedad Española de Matemática Aplicada y la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería.

Bajo el título 'Solving partial differential equations using artificial neural networks', ha sido premiada por su contribución pionera en la unión entre las ecuaciones en derivadas parciales, que son fundamentales para describir muchos fenómenos de la naturaleza o en ingeniería, como el flujo del aire, la propagación del calor o el comportamiento de materiales, y las redes neuronales artificiales, una herramienta habitual en inteligencia artificial.

Tras un largo periodo de trabajo, Uriarte vio cómo comenzaban a llegar los reconocimientos, que recibió con una mezcla de alegría y sorpresa. «No me lo esperaba en absoluto. Fueron noticias que me fueron llegando de forma progresiva, así que cada reconocimiento se vivió como una emoción nueva y satisfactoria», confiesa en una entrevista con la UPV. «Cuando me comunicaron la primera distinción en marzo ya lo consideré un logro enorme. Que luego todo escalara hasta recibir reconocimientos a nivel europeo fue algo completamente inesperado», explica.

El joven getxotarra ya conoce su próximo destino: Australia. Después de realizar estancias en centros de Chile, Canadá, Colombia, Polonia y Estados Unidos, Uriarte continuará con su investigación en la universidad de Curtin, en Perth, durante los próximos dos años. El proyecto estará orientado a abordar sus propuestas de inteligencia artificial en aplicaciones en minería para construir mapas del subsuelo terrestre. «Seguiré trabajando en la misma línea de la tesis, pero con un enfoque más aplicado. Quiero aprovechar para ampliar la red de colaboración y llevar las ideas más teóricas al terreno real», relata.