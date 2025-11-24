El Gobierno vasco organizará en marzo un congreso internacional sobre evaluación educativa

El Departamento de Educación del Gobierno vasco organizará los días 9 y 10 de marzo del próximo año un congreso internacional de evaluación educativa. La ... cita, que se celebrará en el Palacio Euskalduna, contará con la presencia de investigadores de prestigio mundial y se enmarca dentro de la estrategia «integral» de mejora de los resultados académicos impulsada por la consejería que lidera Begoña Pedrosa.

«Hemos reforzado recursos, profesorado, programas de apoyo y formación y seguimos avanzando en esa dirección. Ahora damos un paso más, reuniendo en Euskadi a referentes internacionales para seguir reforzando el aprendizaje de nuestro alumnado», ha señalado Pedrosa. La consejera ha presentado el congreso este martes en rueda de prensa junto con Jasone Cenoz, catedrática de la UPV/EHU y experta en la educación en contextos multilingües. Cenoz es, además, miembro del grupo de expertos que asesora al departamento en materia de evaluación educativa.

El congreso contará tanto con conferencias como con mesas de debate y también habrá la opción de que los propios colegios de Euskadi presenten proyectos en los que trabajan mediante pósters. Para ello, deberán mandar un resumen de las iniciativas de un máximo de 300 palabras a través de la página web del congreso. Pueden hacerlo desde este martes y hasta el 22 de diciembre. Un comité científico se encargará de filtrar las propuestas para seleccionar las más interesantes.

En ese comité estarán, entre otros, Jim Cummins, investigador de la Universidad de Toronto y una referencia mundial en el ámbito de la educación bilingüe. También participará Andreas Schleicher, director del área educativa de la OCDE y 'padre' del informe PISA, la evaluación educativa internacional más prestigiosa. Otro de los expertos será Xavier Bonal, catedrático de la universidad Autónoma de Barcelona, que fue asesor del departamento en la etapa de Jokin Bildarratz y fue uno de los impulsores de las medidas contra la segregación escolar.

En cuanto a las conferencias, algunas de las más destacadas correrán a cargo de Carol Campbell (Universidad de Edimburgo) y Joe O'Hara (Universidad de Dublín). También tomarán la palabra dos investigadores de la UPV/EHU, referentes en el ámbito de la evaluación educativa: Paula Elosua y Luis Lizasoain.

La cita aspira a congregar al menos a un millar de profesionales y la consejera la ha enmarcado dentro de la estrategia de mejora de resultados que impulsa su departamento. Los esfuerzos no se centran sólo en conocer el nivel académico de los alumnos, sino también en desarrollar estrategias y herramientas que permitan saber el impacto de los diferentes proyectos puestos en marcha en los últimos años y también evaluar la forma de dar clase de los propios profesores.

Todos estos esfuerzos por «traer al centro la cultura de la evaluación», ha afirmado Pedrosa, va a repercutir en una mejora del sistema. «Se tiene que traducir en una mejora de resultados a medio plazo», ha indicado, para así «dar la oportunidad al alumnado de que desarrolle todo su potencial». Algunos de los ejes de esta estrategia son preservar el «bienestar» de los estudiantes, «reducir las desigualdades, reforzar la excelencia...».

El reto de mejorar resultados

Este énfasis en promover la «cultura de la evaluación», sin embargo, contrasta con la decisión del departamento de dejar de participar con muestra ampliada en algunas de las principales evaluaciones educativas internacionales. Ello impide tener datos propios para analizar la situación de los alumnos vascos. Euskadi ha dejado de participar con muestra propia en PIRLS, que mide el nivel de comprensión lectora de los alumnos de 9 años, tras el batacazo sufrido en 2017; hace años que lo hizo en TIMSS; que analiza la destreza en matemáticas; y tampoco lo hizo en la última edición de ICILS, que evalúa las competencias digitales.

El País Vasco sí cuenta con datos propios en la prueba PISA, que evalúa el nivel de ciencias, matemáticas y comprensión lectora del alumnado de 15 años. No obstante, en la última edición del examen, en 2022, el Departamento de Educación decidió no realizar un informe propio para estudiar a fondo nuestros datos. Es la primera vez que Euskadi no cuenta con un estudio propio. Los resultados cosechados por los alumnos vascos en esa ocasión fueron los peores de la serie histórica.

Preguntada por esta cuestión, Pedrosa ha defendido que el País Vasco ya cuenta con «datos suficientes» que miden el nivel del alumnado y que permiten a los centros educativos afinar sus metodologías. Se refiere a las pruebas internas que realiza la consejería cada dos años (algunas de carácter censal y otras, muestral) y que son una referencia en España. Esos informes, sin embargo, son cada vez más frugales. El de 2019, por ejemplo, tenía una extensión de más de 200 páginas. El de 2023, apenas 26.

La última evaluación llevada a cabo por Educación revela una mejoría en el nivel del alumnos de 2º de ESO (13 y 14 años) en áreas como matemáticas o euskera. A pesar de ello, los datos en esta última competencia siguen lejos de los mejores registros. El 40% del alumnado de este curso se sitúa en un nivel inicial de euskera, lo que significa que tienen grandes dificultades para comprender y elaborar textos de carácter complejo.