El Gobierno vasco descarta más dinero para la concertada en una fase crítica con 10 huelgas más

«Notamos ya que van muy retrasados»

A las puertas de los colegios se respiraba ayer por la mañana la resignación de los padres por un conflicto ante el que no pueden hacer nada. También su enfado y preocupación por la pérdida de clases y la «seguridad» de los más pequeños, que contaban con menos docentes para su vigilancia y atención. Aún así, la imagen de ayer era la de una jornada normal en la que la inmensa mayoría de las familias llevaron a sus hijos a clase. «Cuando es un día de huelga, dos, tres, los puedes dejar en casa, pero cuando llevas casi 20 no hay opción, los traes, no hay otra», contaba Jon, padre de un alumno del colegio Berriotxoa de Bilbao. «Mi hijo de cuarto curso de ESO ha venido al colegio con la esperanza de que haya algún profesor que no haga huelga y dé clase. Estamos muy enfadados», se quejaba Nekane, del centro Madre de Dios.

Lo que pasa dentro de las paredes de los colegios «se ha convertido en una lotería», detallaba a su vez Carlos –padre de dos niñas de Hijas de la Caridad de la capital vizcaína–, porque «depende de si el profesor de tus hijos hace o no huelga». Puede ocurrir que en un mismo curso «los de un grupo estén dando clase y avanzando materia y los del aula de al lado se pasen el día jugando», se queja Maite, que lleva a sus hijos al centro Jesús y María. «Se aburren y al segundo día ya no quieren ir», confiesa la madre de una niña de 9 años de Jesuitas. Se podía comprobar ayer en las paradas de los autobuses, con niños armados de toda clase de juguetes y balones para pasar el día.

La inmensa mayoría de los escolares que quedaron ayer en casa son de la etapa de Infantil. Los padres están preocupados por la atención a los alumnos, porque «los servicios mínimos son una vergüenza. Hay un profesor para cien niños, así no se garantiza su seguridad», se lamentaba ayer Izaskun, que tiene dos mellizas en el colegio El Carmen de Portugalete. Algunos padres aseguran que ya comienzan a notar las consecuencias de las pérdidas de clase. «Mi hijo del primer ciclo de Primaria va a tener hoy dos profesores para 200 alumnos. No van a hacer nada, otro día más. Van muy retrasados en lectura y escritura», añadía indignada.

Pero si hay un grupo de familias preocupadas son las de los alumnos de segundo curso de Bachillerato. Algunos colegios han decidido que los profesores de esa etapa impartan clase para evitar que pongan en riesgo la Selectividad, pero la mayoría está perdiendo horas lectivas. «Mi hijo solo tiene alguna clase suelta. Es un desastre. Estamos muy preocupados, y sobre todo por los que quieren hacer Medicina y se la juegan en unas décimas en la nota que saquen», resalta un padre del colegio Escolapios. La madre de una alumna de esta etapa de Askartza aseguraba que su hija había tenido «una clase» en todo el día. En el chat de las familias de estudiantes de segundo de Bachillerato La Salle trataban de organizarse para escribir cartas a las consejeras de Educación y Trabajo para pedirles que tomen medidas. «Partidos políticos, sindicatos, Gobierno vasco, Ararteko... ya no sabemos a quién recurrir».