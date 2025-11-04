El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero Juan Ignacio Pérez, en el Parlamento vasco. EFE

El Gobierno vasco defiende el presupuesto de la UPV/EHU: «Es una cifra de récord»

El consejero Juan Ignacio Pérez se ha mostrado abierto a la mejora de los sueldos y a invertir en las infraestructuras de la universidad pública

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:39

«Es una cifra de récord. Se trata de la subida más importante de los últimos años en este concepto. Si fuera un departamento, sería ... la mayor subida porcentual de todo el Gobierno». De esta forma ha defendido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, el presupuesto destinado este año por el Gobierno vasco a la Universidad del País Vasco. Lo ha hecho apenas 24 horas después de responder a las exigencias planteadas la semana pasada por el rector de la institución, Joserramón Bengoetxea, ante lo que consideró «infrafinanciación» de la universidad. «Con lenguaje hiperbólico no conseguirán mejorar la financiación», aseguró Pérez al tiempo que pidió no utilizar a la universidad como «ariete político».

