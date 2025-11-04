El Gobierno vasco defiende el presupuesto de la UPV/EHU: «Es una cifra de récord»

«Es una cifra de récord. Se trata de la subida más importante de los últimos años en este concepto. Si fuera un departamento, sería ... la mayor subida porcentual de todo el Gobierno». De esta forma ha defendido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, el presupuesto destinado este año por el Gobierno vasco a la Universidad del País Vasco. Lo ha hecho apenas 24 horas después de responder a las exigencias planteadas la semana pasada por el rector de la institución, Joserramón Bengoetxea, ante lo que consideró «infrafinanciación» de la universidad. «Con lenguaje hiperbólico no conseguirán mejorar la financiación», aseguró Pérez al tiempo que pidió no utilizar a la universidad como «ariete político».

En una comparecencia en el Parlamento que ha transcurrido sin la tensión que podría esperarse por lo ocurrido en los últimos días -el propio consejero ha agradecido el «tono conciliador de todas las intervenciones»-, ha cifrado en 426 millones de euros los destinados al centro que dirigió entre 2004 y 2009, un 6,9% más que el año pasado y un 16% respecto a 2024. El desglose es el siguiente: 339 de aportación ordinaria, 42 del contrato-programa, 19 para los complementos retributivos del profesorado y 25 para infraestructuras. «Esta subida es reflejo de la apuesta del Departamento por asegurar la suficiencia financiera de la universidad pública, en consonancia con el compromiso del programa de gobierno», ha subrayado.

El representante de EH Bildu en la comisión, Ander Goikoetxea, ha preguntado al consejero por los sueldos del profesorado. Según denunciará el actual rector, el sueldo de estos profesionales es de 1.900 euros frente a los 2.600 de un profesor de Bachillerato. «Es verdad que ganan menos, pero es al principio de su carrera. Ocurre durante poco tiempo y la progresión es rápida. No quiere decir que no haya que cambiarlo, pero hay que tener en cuenta lo que dice la ley. No sé puede hacer de un día para otro», le ha respondido Pérez.

También ha surgido la cuestión de las infraestructuras, planteadas tampoco por el mencionado Goikoetxea como por el representante de Sumar, Jon Hernández, que ha insistido en que pese a las cifras presentadas, la universidad pública vasca sigue «infrafinanciada». Bengoetxea detalló que la biblioteca central del campus de Leioa tiene goteras desde hace años, que la Facultad de Medicina necesita una remodelación y que hay despachos en todos los campus en los que las temperaturas oscilan entre los 13 y los 35 grados. «Las infraestructuras requieren de financiación sin duda. Nos haremos cargo de las cuestiones de seguridad, salubridad…», ha asegurado el consejero, que sin embargo ha destacado que «no sé está gastando toda la partidas destinadas».

Respecto al resto de apartados, se dedicarán 34,3 millones para las becas universitarias, la misma cantidad que el año pasado porque «no se ha gastado todo». 151 millones irán para financiar la investigación y la innovación, de nuevo «el más grande de la historia», en palabras del consejero. Esta partida se reparte de la siguiente manera: 47 millones van para formación, perfeccionamiento y movilidad del personal investigador; 32 para infraestructuras de investigación e innovación; 66 para proyectos de investigación, donde se incluye la financiación de los BERC y los CIC; y 9 para la difusión social del conocimiento, los programas de digitalización y el apoyo a Innobasque y Euskampus.

En conjunto, la consejería dispondrá de un Presupuesto de 653 millones, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al año pasado