El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rector, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero, Pérez Iglesias, en un acto por la semana de la ciencia. Jordi Alemany

El Gobierno eleva el conflicto con la UPV/EHU y acusa al rector de manipular datos para pedir más dinero

El consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias pone en duda que la Universidad pública esté «infrafinanciada» y pide utilizar las cifras «con rigor» aunque admite que las infraestructuras necesitan inversión

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

Cuando parecía que el incendio entre la UPV/EHU y el Gobierno vasco en torno a la financiación de la Universidad pública bajaba de intensidad ... y estaba casi apagado, el Ejecutivo autonómico ha avivado este miércoles las ascuas. Lo ha hecho por boca del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que dirigió la institución académica entre 2004 y 2009.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Herri Norte reaparece en Praga: medio centenar de ultras fueron al partido de la Youth League
  10. 10

    Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno eleva el conflicto con la UPV/EHU y acusa al rector de manipular datos para pedir más dinero

El Gobierno eleva el conflicto con la UPV/EHU y acusa al rector de manipular datos para pedir más dinero