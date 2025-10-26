«Ganar EuskoSkills ha sido increíble, aún no me lo creo»

La irundarra Olatz Castanedo se defiende como nadie entre lijadoras, pulidoras, martillos y demás aparataje de reparación de carrocería, aunque le cueste creérselo. «Considero que ... ni soy invisible ni llamo excesivamente la atención», se define esta joven de 19 años, alumna de automoción en el centro Don Bosco de Errenteria. Sin embargo, su «destreza», «perfeccionismo» y «constancia» le han hecho merecedora de la medalla de oro en el campeonato EuskoSkills 2025, una competición organizada por el Departamento de Educación del Gobierno vasco que reconoce a los mejores alumnos de Formación Profesional en Euskadi y que reúne cada año a cientos de estudiantes de diferentes grados profesionales para poner a prueba sus habilidades en situaciones reales, como las que se encontrarán en el entorno laboral.

El pasado mayo, el nombre de Olatz resonó en el recinto ferial de Ficoba, en Irún. Y se desató la euforia. «En ese momento fui el hombre más feliz del mundo, al igual que su madre y el resto de profesores, compañeros y amigos que estaban ahí», cuenta orgulloso Iñaki Retegui, profesor de automoción en Don Bosco y entrenador de EuskoSkills. «Me he sentido súper apoyada, ha sido increíble, aún no me lo creo», agradece Olatz, que empieza a confiar en sus habilidades, ya con la medalla colgada del cuello tras demostrar pericia y talento entre los alumnos, todos chicos, que se presentaron en la categoría de carrocería, donde ella competía. «Siento que soy buena, aunque creo que hay que mantenerse sin hacerse expectativas altas», afirma esta joven a la que le «encantaría trabajar en CAF», donde ha realizado las prácticas.

Durante tres intensos días, casi 300 estudiantes procedentes de centros vascos de FP demostraron su destreza en disciplinas como soldadura, diseño mecánico, animación 3D, cocina o desarrollo web. «Son días de mucha caña, pensaba que no llegaba a los tiempos», recuerda esta irundarra. Sin embargo, superó con holgura los conocimientos técnicos y las habilidades prácticas que propone esta competición como retos. Para el centro errenteriarra, tener a una alumna como Olatz, y haber obtenido ese reconocimiento es «la pera, de hecho el trato hacia ella es diferente. Una vez que consigues ese nivel y consigues el oro...», destaca Iñaki Retegui, que subraya que este tipo de logros ayudan a visibilizar referentes femeninos en profesiones donde aún predominan los hombres y contribuyen a romper estereotipos de género. «Ella sin darse cuenta ya es un referente», añade.

En este sentido, esta joven reconoce que cuando se interesó por el mundo de la carrocería no estaba demasiado convencida porque «veía que había solo chicos, no sabía con qué me iba a encontrar... Iba sola, sin ninguna amiga y tuve muchas dudas, de hecho me iba a desapuntar, pero mi madre me animó a seguir. Y bueno, no todo ha sido de color de rosa con mis compañeros. Sí que tuve conflictos con algunos chicos. A veces parece que te toman por tonta o que se preocupan en exceso, pero la clase que tengo ahora es maravillosa y estoy muy integrada».

Poco a poco, se van rompiendo barreras, según observa Retegui, que señala que «aunque todavía el porcentaje de chicas es muy pequeño, sobre todo en disciplinas como soldadura, por ejemplo, se van animando cada vez más». También destaca cómo ha cambiado la FP en Euskadi, que se ha modernizado una «barbaridad», y sus porcentajes de empleabilidad alcanzan «el 100%», según los datos que manejan en este centro.