El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Olatz Castanedo e Iñaki Retegui posan con la medalla de oro y la txapela de ganadora. Iñigo Arizmendi
La vida en las aulas

«Ganar EuskoSkills ha sido increíble, aún no me lo creo»

Olatz Castanedo, Alumna de automoción en Don Bosco. Iñaki Retegui, Profesor de automoción ·

La irundarra Olatz Castanedo, de 19 años, ha obtenido la medalla de oro en esta competición, el mayor escaparate de talento joven de FP de Euskadi

Patricia Rodríguez

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:27

Comenta

La irundarra Olatz Castanedo se defiende como nadie entre lijadoras, pulidoras, martillos y demás aparataje de reparación de carrocería, aunque le cueste creérselo. «Considero que ... ni soy invisible ni llamo excesivamente la atención», se define esta joven de 19 años, alumna de automoción en el centro Don Bosco de Errenteria. Sin embargo, su «destreza», «perfeccionismo» y «constancia» le han hecho merecedora de la medalla de oro en el campeonato EuskoSkills 2025, una competición organizada por el Departamento de Educación del Gobierno vasco que reconoce a los mejores alumnos de Formación Profesional en Euskadi y que reúne cada año a cientos de estudiantes de diferentes grados profesionales para poner a prueba sus habilidades en situaciones reales, como las que se encontrarán en el entorno laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  3. 3 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  4. 4 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  5. 5 Detenido por quemar cinco contenedores, un vehículo y la persiana de una lonja en el Casco Viejo
  6. 6

    El conductor de un coche insulta y escupe a un chófer de Bizkabus en Barakaldo
  7. 7

    Christiania, la comuna hippie de Copenhague
  8. 8 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  9. 9 Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica»
  10. 10

    Un Athletic penoso cae con justicia ante el Getafe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Ganar EuskoSkills ha sido increíble, aún no me lo creo»

«Ganar EuskoSkills ha sido increíble, aún no me lo creo»