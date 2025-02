«¿Estudio Psicología o Pedagogía?»

Miles de estudiantes se enfrentan cada año a una decisión que marcará el resto de sus vidas. ¿Qué carrera cursar en la universidad? Hay quien enfila el final del bachillerato con la decisión bien tomada, incluso marcada por una vocación muy temprana, pero también está ... quien duda hasta el final. Unai Lejarza, de 17 años, se cuenta en el segundo grupo, por lo que ayer acudía, con ganas y algo nervioso, a la nueva edición de la Feria de Orientación Universitaria de la UPV/EHU, que se celebró repartida entre la facultad de Economía y Empresa de Sarriko y el Bizkaia Aretoa.

«Estoy dudando entre varias opciones, quizá Psicología o Pedagogía, pero hasta ahora no he tenido mucha información, la verdad», comentaba Unai, acompañado por su madre, a las puertas de la Facultad de Sarriko. «Yo le digo que estudie lo que quiera y que no se agobie con las salidas -comentaba su progenitora-. Luego la vida dirá. Yo estudié ingeniería y ya ves, acabé trabajando en una floristería».

A su lado, casi codo con codo, estaba el rector, Joxerramon Bengoetxea, que pasaba desapercibido entre la muchísima gente que había acudido al encuentro para informarse sobre los 108 grados que imparte la universidad y que abarcan todos los campos del conocimiento. «Es normal verles con dudas, pero para eso estamos hoy aquí», considerab. «Ese es el sentido de esta feria, que los estudiantes tengan un poco más claro qué opción quieren tomar», incidía el rector.

En esta ocasión, se ha hecho por triplicado, en San Sebastián, Vitoria y, ayer, en Bilbao. «En Donostia no pude estar, porque todavía no había asumido el cargo, pero sí que pude ir a Gasteiz la semana pasada», añadía, acompañado por buena parte de su equipo de gobierno. «Está siendo todo un éxito», celebraba. «Si sumamos las tres convocatorias -y a falta del dato final del día-, tendríamos a unas 12.000 personas interesadas, con buenas asistencias además a las charlas informativas. Esto supone un aumento de unas 1.000 personas respecto a las ediciones anteriores».

Había quien acudía con sus padres, en solitario o con amigos, casi en cuadrilla. Este era el caso de Haizene Uriarte, que venía con sus amigas Aizpea Azumendi e Inuntze Ugarte, las tres de 17 años y de Orozko, Llodio y Okondo, respectivamente.

Las tres amigas se disponían a recorrer los siete stands que reunían lsa facultades englobadas en Ciencias Sociales y Jurídicas. Ya habían pasado por el de Periodismo, una de las carreras que maneja Haizene: «Tengo bastantes opciones. Tengo un doble grado de Periodismo y Publicidad. Tengo también Magisterio. O si no Logopedia. Son bastante diferentes, la verdad». Aizpea iba más a tiro fijo: «He venido sobre todo a acompañarlas. Mi primera opción es estudiar Filosofía. Me ha llamado siempre la atención, soy una persona muy curiosa desde pequeña y además tenemos una profesora muy buena de 'Filo' que me ha comido un poco la cabeza», comentaba riendo.

Por su parte, Inuntze venía pensando «en el doble grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Quizá Pedagogía. Quiero ver las asignaturas, cómo están enfocadas y las prácticas. A ver si salimos de dudas». «¡Que tampoco tenemos tanto tiempo para decidirnos!», lanzaba Haizene.