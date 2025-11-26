El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de una manifestación de trabajadores de los centros de iniciativa social. E. C.

ELA convoca un día de huelga en 200 colegios concertados el 20 de enero

Acusa a las patronales y al Gobierno vasco de actuar de «mala fe» porque 20 meses después de firmar el acuerdo que acabó con la anterior huelga «algunos contenidos no se están cumpliendo»

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:10

El sindicato ELA ha reactivado las movilizaciones en los colegios de iniciativa social, que son unos 200 en toda Euskadi y en los que estudian ... 130.000 alumnos y trabajan 9.000 profesionales. La central, mayoritaria en este sector, llama a los trabajadores a la huelga el próximo 20 de enero.

