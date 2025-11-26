ELA convoca un día de huelga en 200 colegios concertados el 20 de enero

El sindicato ELA ha reactivado las movilizaciones en los colegios de iniciativa social, que son unos 200 en toda Euskadi y en los que estudian ... 130.000 alumnos y trabajan 9.000 profesionales. La central, mayoritaria en este sector, llama a los trabajadores a la huelga el próximo 20 de enero.

La razón es que 20 meses después del acuerdo que puso fin a la anterior huelga, algunos de los contenidos pactados «no se están cumpliendo por culpa de la desidia y mala fe de las patronales (Kristau Eskola y Aice-Icea) y del Gobierno vasco», ha denunciado ELA en un comunicado hecho público este miércoles. Lo acordado, además, tampoco se ha visto recogido en un nuevo convenio.

Los representantes de los trabajadores señalan que «algunos de los avances» conseguidos hasta ahora han llegado «gracias» a los juzgados. Así sucedió, por ejemplo, con el pago de los sueldos dentro del plazo acordado. El acuerdo firmado en febrero de 2024 establecía que la subida salarial del 16% repartida en tres años debía comenzar a aplicarse al mes siguiente, es decir, en marzo del año pasado. En algunos colegios no fue así y ELA judicializó el asunto. El Tribunal Superior vasco le dio la razón.

El sindicato también ha llevado a los tribunales la reducción de una lectiva a la semana. Algunos centros sí la han aplicado pero otros no. Esa demanda «sigue sin cumplirse por orden de la patronal Kristau Eskola», denuncia ELA. En consecuencia, en el curso 2025/26, «sólo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, tal y como se recoge en el acuerdo», continúa el comunicado. Esta decisión« ha sido adoptada por las direcciones de estos centros, omitiendo las directrices de las patronales». El juicio tendrá lugar el 20 de enero, día en que se ha convocado la huelga.