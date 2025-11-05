El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
Un miembro del Ejército norteamericano examina un dron avanzado E.C.

El Ejército busca en la universidad hackers para combatir al enemigo

El Mando Conjunto del Ciberespacio trata de atraer talentos capaces de piratear drones o el GPS del avión de un presidente

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

«No queremos a alguien que pueda manejar un dron. Queremos a un hacker que pueda conseguir que ni uno solo de los drones del ... enemigo despegue», asegura el capitán de fragata Retirado, Enrique Pérez de Tena, responsable de relaciones institucionales del Mando Conjunto del Ciberespacio, el núcleo duro que defiende a España de los ataques informáticos. No se trata de amenazas creadas en el vacío. En septiembre de este año, el GPS del avión en el que viajaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya sufrió un intento de sabotaje por hackers. Con anterioridad, el aparato en el que viajaban la presidenta de la comisión europea, Ursula von der Leyen, también había sido objeto de un ataque cibernético.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  2. 2 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  3. 3

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  4. 4

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  5. 5

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  6. 6

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  7. 7

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  8. 8

    75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao
  9. 9 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  10. 10

    El club más rico del mundo no arranca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ejército busca en la universidad hackers para combatir al enemigo

El Ejército busca en la universidad hackers para combatir al enemigo