Educación prevé un nuevo colegio en Sopela y obras en una veintena de localidades vizcaínas La estrategia 'Hezkuntza Eraiki 2030' invertirá 125 millones de euros al año para construir o renovar infraestructuras de la red pública

Iñigo Fernández de Lucio Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:41

La consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa, ha presentado este lunes en el Parlamento autonómico el «ambicioso» plan de inversiones en la red pública durante los próximos cinco años, bautizado 'Hezkuntza Eraiki 2030'. La previsión es destinar 125 millones de euros anuales hasta alcanzar los 750 con el objetivo de «modernizar las infraestructuras educativas, reforzar los servicios públicos esenciales y ampliar las oportunidades del alumnado». «Estamos hablando de transformar la educación pública», ha señalado la mandataria.

La hoja de ruta prevé llevar a cabo importantes obras en una veintena de localidades vizcaínas, ya sea con la construcción de nuevos edificios, la rehabilitación integral de los ya existentes, nuevos comedores y cocinas... En Bilbao, por ejemplo, Educación va a levantar un colegio público y un centro de Formación Profesional (FP) en Zorrozaurre, tal y como adelantó este periódico, para atender la expansión demográfica de la isla. El complejo también acogerá otros servicios como el Dantzerti, la escuela superior de arte dramático y danza que actualmente se ubica en Deusto. En Txurdinaga se va a remodelar el instituto Behekoa y se ampliará la oferta pública con grados de FP.

Otra actuación destacada tendrá lugar en Sopela, donde la comunidad del colegio Zipiriñe lleva años reclamando un nuevo edificio. De hecho, parte de los estudiantes están alojados en barracones porque no caben en el actual. Por último, para cerrar el capítulo de nuevos proyectos, Educación construirá un nuevo edificio en Durango para acoger el centro de enseñanzas deportivas Kirolene.

Pedrosa ha comparecido ante la comisión de Educación de la Cámara vasca para detallar algunas de estas actuaciones. Su ambición, dijo, es que el sistema educativo vasco sea «un referente europeo en la construcción de espacios educativos de calidad». El presupuesto se divide de la siguiente manera: nuevas construcciones (acaparan el 30% de la inversión total), rehabilitación «integral» de centros (35%), aulas flexibles y reto tecnológico-digital (15%), comedores escolares y cocinas integrales (10%), colaboración con ayuntamientos a través del programa Udal Eraiki (5%) y actuaciones vinculadas a diversidad e inclusión (5%).

«Compromiso»

La obra con mayor presupuesto de 'Hezkuntza Eraiki 2030' ya está en marcha. Se trata del nuevo instituto IES Barandiaran de Leioa, que cuenta con una inversión de 20 millones de euros. En cuanto a rehabilitación, la obra más ambiciosa también tendrá lugar en Bizkaia. Educación destinará 7,6 millones para modernizar el centro de FP Elorrieta-Errekamari de Bilbao. El departamento prevé, además, importantes inversiones para renovar comedores e instalar cocinas 'in situ', tanto en colegios concretos como otras zonales que den servicio a diferentes centros.

El plan persigue «modernizar y hacer más sostenibles las infraestructuras educativas, mejorar la accesibilidad y el confort de los centros, impulsar la transformación digital y la innovación pedagógica e integrar de forma transversal la diversidad, la inclusión y la perspectiva de género», ha indicado Pedrosa. «Es nuestro compromiso con una escuela pública que avanza con fuerza, que innova y garantiza las mejores condiciones de aprendizaje», ha añadido.

Kezkuntza Eraiki 2030 Principales actuaciones

Proyectos nuevos

Sopela: Colegio IPI/CEIP Sopela.

Zorrozaurre: Colegio CEIPZorrotzaurre LHLI, nuevo centro de FP, Dantzerti.

Bilbao: Txurdinaga Behekoa.

Durango: Kirolene.

Proyectos de ampliación

Institutos: Eskurtze (Bilbao), San Ignacio (Bilbao), Arratia (Igorre), Mungia.

Colegios: Urkitza (Bakio), Alkartu (Barakaldo).

FP: Elorrieta-Errekamari (Bilbao), San Jorge (Santurtzi), Txurdinaga (Bilbao).

Nuevas obras finalizadas (2025)

Muskiz: IES Muskiz BHI.

Etxebarri: IES Etxebarri BHI.

Obras iniciadas (2025)

Institutos: Antonio Trueba (Barakaldo), Barandiaran (Leioa), Urritxe (Amorebieta).

Colegios: Haizeder (Ea), Ispaster, Urkita (Bakio), Gatika, Manuela Zubizarreta (Etxebarria).

FP: Balmaseda.

Comedores y cocinas

Finalizados: CEIP Txurdinaga,CEIPZurbaran, CEIPAlonsotegi.

Previstos: Escuelas de Arrigorriaga, Serantes (Santurtzi), Orduña, Bizkotxalde (Basauri), Zamudio.