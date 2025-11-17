El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Educación abre una investigación sobre el acoso a la profesora de Plentzia

La viceconsejera asegura que solo han tenido conocimiento de los hechos este curso y evita hablar sobre medidas concretas de castigo a los presuntos agresores. La docente está ahora mismo de baja

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

La viceconsejera de Educación, Lucía Torrealday, se ha pronunciado este lunes sobre el acoso a una profesora del instituto público de Plentzia en su vivienda ... que se repetía cada noche de Halloween, según desveló en exclusiva EL CORREO. Torrealday ha señalado que el departamento ha tenido conocimiento de estos hechos únicamente después del último ataque y que la propia consejera, Begoña Pedrosa, ha hablado directamente con la víctima. Ese contacto «se mantendrá» durante todo el proceso de investigación de los hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  5. 5

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  7. 7

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  8. 8

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  9. 9

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  10. 10 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Educación abre una investigación sobre el acoso a la profesora de Plentzia

Educación abre una investigación sobre el acoso a la profesora de Plentzia