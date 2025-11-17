Educación abre una investigación sobre el acoso a la profesora de Plentzia

La viceconsejera de Educación, Lucía Torrealday, se ha pronunciado este lunes sobre el acoso a una profesora del instituto público de Plentzia en su vivienda ... que se repetía cada noche de Halloween, según desveló en exclusiva EL CORREO. Torrealday ha señalado que el departamento ha tenido conocimiento de estos hechos únicamente después del último ataque y que la propia consejera, Begoña Pedrosa, ha hablado directamente con la víctima. Ese contacto «se mantendrá» durante todo el proceso de investigación de los hechos.

Educación ha activado varios protocolos en el centro público (uno de actuación en caso de agresión al personal de centros públicos y otro del servicio de prevención de riesgos laborales) y se ha nombrado un instructor para que recopile información sobre estos graves hechos «de cara a la toma de decisiones». Además de mostrar su «más firme rechazo a situaciones de este tipo en las que se hace uso del acoso, el hostigamiento y la violencia», la viceconsejera ha señalado que se pondrá a disposición de la víctima ayuda tanto psicológica como jurídica o administrativa.

Torrealday ha explicado que el departamento de Educación ha tenido conocimiento del acoso por primera vez este curso a pesar de que era un «ritual» que ocurría cada noche de Halloween desde hace 8 años. La víctima está ahora mismo de baja y los presuntos acosadores están inmersos en un proceso de investigación.

La viceconsejera ha incidido en que las medidas deben ser «educativas» y ha evitado responder si los alumnos podrían ser expulsados. Durante su intervención, Torrealday ha subrayado en varias ocasiones que el caso está todavía en fase de investigación y que habrá que esperar hasta que concluya esta fase para concretar cuáles podrían ser las posibles medidas de castigo. «Pueden ser trabajos sociales y en casos excepcionales existe la posibilidad de salir del aula algunos días».

Sí ha concretado que los alumnos que habrían ejercido este acoso en el hogar de la profesora serían principalmente menores de 1º y 2º de la ESO, es decir, de entre 12 y 14 años. Sobre los expedientes que ya había abierto el propio centro por su cuenta, ha señalado que las medidas que se pusieron en marcha «se pensó que una vez ejecutadas iban a funcionar».