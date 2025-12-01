El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bengoetxea, retratado el viernes en las instalaciones del vicerrectorado de Gipuzkoa, en San Sebastián. Iñigo Royo

Joxerramon Bengoetxea | Rector de la UPV/EHU

«No somos un contrapoder político, la Universidad es una institución plural»

Frente a las críticas del Gobierno, defiende su análisis de necesidades «imperiosas» y pide un aumento que «en ningún caso» debe ser inferior a 20 millones

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:28

Comenta

El pasado jueves se cumplió un año desde que la plancha encabezada por el catedrático de Filosofía del Derecho Joxerramon Bengoetxea (Irún, 1963) ganó las elecciones a Rectorado ... de la UPV/EHU con un amplio respaldo. El resultado reflejó las ganas de cambio de la comunidad universitaria. Y en esa tarea está inmerso el equipo rectoral, que para ello reclama al Gobierno vasco elevar su financiación de los 426 millones previstos para 2026 a 607 para evitar el «colapso». Un salto espectacular que ha derivado en una agria polémica con el consejero de Universidades, el exrector de la UPV/EHU Juan Ignacio Pérez Iglesias, que ha acusado a Bengoetxea de manipular datos y basarse en la «posverdad» para justificar sus exigencias.

