El pasado jueves se cumplió un año desde que la plancha encabezada por el catedrático de Filosofía del Derecho Joxerramon Bengoetxea (Irún, 1963) ganó las elecciones a Rectorado ... de la UPV/EHU con un amplio respaldo. El resultado reflejó las ganas de cambio de la comunidad universitaria. Y en esa tarea está inmerso el equipo rectoral, que para ello reclama al Gobierno vasco elevar su financiación de los 426 millones previstos para 2026 a 607 para evitar el «colapso». Un salto espectacular que ha derivado en una agria polémica con el consejero de Universidades, el exrector de la UPV/EHU Juan Ignacio Pérez Iglesias, que ha acusado a Bengoetxea de manipular datos y basarse en la «posverdad» para justificar sus exigencias.

– Asistimos a una escalada institucional inédita.

– Esa impresión da. Nosotros desde luego no queremos escalar. La intervención del consejero nos sorprendió porque no estamos acostumbrados en la academia a ese tono áspero. Lo importante es intentar reconducir la situación para conseguir unas mejoras para la Universidad. Y, si entendí bien al consejero, creo que no están completamente cerrados a esta opción.

– Ustedes empezaron con las palabras gruesas: parálisis, colapso, degradación irreversible… ¿Se han pasado de frenada?

– Quisimos transmitir una sensación real de lo que percibíamos. Podemos discutir la conveniencia de utilizar un término u otro. Si no lo llamamos parálisis lo podemos llamar anquilosamiento o estancamiento. En todo caso, se trata de una situación crítica.

– Es llamativo que un lugar de reflexión como la Universidad esté a la gresca de esta manera. ¿No se podía hacer de otra forma?

– Se podría y se debería hacer de otra manera. Lo que hemos comunicado es que hay un desfase importante entre la propuesta de Presupuestos, con todo su aumento relativo (un 6,9% más para la UPV/EHU que en 2024), y lo que nosotros detectamos como necesidades. Somos conscientes de que no tendrían una traslación inmediata en los Presupuestos de este año, pero creíamos importante dar a conocer nuestro análisis de la situación. Se lo debíamos a la comunidad universitaria y a la sociedad.

– ¿Por qué ningún equipo rectoral anterior planteó todas esas necesidades?

– Los pasos que hemos dado los hemos dado meditada y concienzudamente. Lo hemos hecho con una metodología contrastada, recabando las aportaciones de la comunidad universitaria. En ese sentido, insisto, creíamos que estábamos en la obligación de dar a conocer a la sociedad cuáles son las carencias que tiene nuestra Universidad y cuáles son las necesidades tan imperiosas que tenemos.

– El Gobierno dice que utilizan la UPV/EHU como ariete político. ¿Van a ser un contrapoder?

– Nuestra única política es la política universitaria y la defensa de los intereses de la Universidad. No nos comprendemos como un contrapoder ni tenemos ningún tipo de alineación política. De hecho, nuestra comparecencia parlamentaria contó con la simpatía, y creemos que con el respaldo, de los tres grupos de la oposición allí presentes, Sumar, PP y EHBildu. No nos vemos como una ariete político. Se podría incluso especular que, si lo fuéramos, quien negase nuestras solicitudes también lo sería. No es bueno entrar en ese juego ni creo que sea fructuoso.

– ¿Hasta qué punto condiciona la labor del equipo rectoral el hecho de que les vinculen con la izquierda abertzale?

– Creo que no debería condicionar pero tampoco vinculársenos con la izquierda abertzale. Insisto una vez más, nosotros no somos un grupo de presión político en el sentido del debate entre los partidos. Somos una institución bastante plural que defendemos los intereses de la Universidad, donde hay todo tipo de sensibilidades. La Universidad nunca debe ser un instrumento que se preste al juego de la contienda entre partidos políticos, pero sí debe ser un instrumento de la sociedad para intentar elevar el nivel de la discusión política. Siempre basado en fuentes contrastadas y datos, y no precisamente en posverdades ni en 'fakes' ni nada por el estilo.

– Pero en vez de eso el debate se ha embarrado bastante. ¿Está cómodo en esta situación?

– No, no estoy cómodo. Preferiría que no hubiera surgido este debate pero una vez que ha surgido nos hemos visto en la obligación de intentar hacer pública nuestra visión e intentar buscar una vía de acuerdo que mejore la situación en la Universidad. Acabo de estar en Toledo, donde se ha celebrado la conferencia de la CRUE. Iba a haber sido en Madrid, pero las universidades públicas están en huelga por dos temas fundamentales: la defensa de la autonomía universitaria y de un sistema de financiación que les permita funcionar.

– ¿Cree que es comparable con la realidad de la UPV/EHU?

– No, no lo es. Pero nosotros también estamos en la obligación de hacer el diagnóstico de las necesidades y compartirlo con nuestra comunidad. Ése fue nuestro compromiso cuando obtuvimos el respaldo que tuvimos en las elecciones. Creemos que es necesario que la sociedad entre en un debate sobre política universitaria.

– Nadie recibe un 50% más de dinero de un año para otro. ¿De verdad han demostrado voluntad negociadora pidiendo 200 millones?

– Nosotros propusimos en la reunión que tuvimos con el consejero y en la comparecencia ante el Parlamento una vía de mejora mucho más posibilista y comedida y que considerábamos que contenía las propuestas para empezar a realizar esas mejoras. Creíamos que ahí podría haber un acercamiento que mejorase la situación y, mientras tanto, de cara a la elaboración de los Presupuestos del año que viene y a la reformulación del contrato-programa, se tuvieran en cuenta estas necesidades.

«El debate a suscitar»

– ¿Con cuánto dinero estaría satisfecho para el próximo año?

– Satisfecho no es el término más adecuado, pero no puede ser en ningún caso inferior a la cantidad que desde el Gobierno vasco se aporta de manera extraordinaria cada año desde 2022 para evitar cerrar en negativo y que suele rondar los 20 millones de euros.

– Si en vez de 200 le diesen 30 millones, ¿por dónde empezaría?

– Ése es el debate que queremos suscitar. Tenemos una serie de prioridades inminentes que pueden ir contribuyendo a mejorar el resto. En digitalización, es urgente acometer la reforma del sistema GAUR y la sede electrónica. Luego tenemos una necesidad en cuanto a mantenimiento de nuestras instalaciones. En estos momentos tenemos aproximadamente una asignación de 2 euros por metro cuadrado. Si consiguiéremos subirlo a 5, podríamos empezar a acometer labores de mantenimiento importantes para no tener que hacerlo cuando ya son urgentes. Y ahí reconocemos la buena disposición del departamento, porque así lo ha dicho públicamente.

– ¿Y en cuanto a personal?

– Existen necesidades que el consejero también ha reconocido. El personal con contratos predoctorales y el profesorado ayudante doctor tienen sueldos realmente bajos. En 2026 debería hacerse un estudio para analizar la posibilidad de implementar un complemento autonómico que permita salvar la enorme brecha salarial en el nivel de entrada con el sector público vasco, que va desde los 600 hasta los 800 euros. Además, tenemos unas 200 personas esperando la promoción a catedráticos y a profesorado pleno, un asunto que creemos que debería ir resolviéndose en los próximos dos años. Luego hemos detectado algunos puestos de personal técnico de administración y servicios que serían absolutamente necesarios. Esperemos que el juego de las enmiendas permita la posibilidad de cubrir todas estas necesidades.

– Dice que los bajos salarios impiden atraer talento. ¿En qué áreas faltan profesores?

– En Arquitectura, Historia, Filologías,Economía, Matemáticas, Ciencias... Allí donde hay materias que se imparten en la enseñanza no universitaria encontramos problemas para completar las bolsas de sustitución. ¿Por qué? Porque es más atractivo el sueldo que ofrece Educación en el nivel de entrada.

– ¿Hace falta contratar más profesorado? La Universidad va a perder alumnos a partir de 2028.

– Necesitamos contratar personal técnico, de administración y servicios, pero no hemos dicho que sea necesario aumentar la plantilla del profesorado. Sí hay una necesidad de promoción a catedráticos, pero eso no significa un aumento de plantilla.

– ¿Cuánto cobra un catedrático?

– Pues depende. No hay una tabla fija porque depende de los sexenios que hayan ido acumulando, los complementos... En el peor de los casos, un poco por debajo de los 3.000 y seguramente, en el mejor de los casos, en torno a la cifra que mencionó el consejero (4.500 euros netos mensuales). Pero se pueden contar con los dedos de una mano los catedráticos que yo conozco que lleguen a ese sueldo.

– Han eliminado las siglas en castellano del nombre, se han enfrentado a Salud por las plazas de Medicina en euskera, se han movilizado por Palestina… Han colocado a la UPV/EHU en el foco.

– Me va a permitir que reformule un poco las premisas. El nombre de la Universidad sigue siendo el mismo que antes, lo que se ha cambiado es la marca. En segundo lugar, nuestra solidaridad con el pueblo palestino ha sido un imperativo ético. Respecto a las diferencias con Salud, creo que han sido fruto quizá de un malentendido que en seguida se encauzó por la vía que se debía encauzar, a través de reuniones internas. Son cuestiones que preocupan a la sociedad y nosotros nos debemos a la sociedad.