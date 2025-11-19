El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La consejera Begoña Pedrosa, en una imagen de archivo. Jesús Andrade

La consejera de Educación asegura que la profesora acosada en Plentzia merece «una reparación social»

Begoña Pedrosa considera «inaceptable» lo sucedido y hace un llamamiento al Ayuntamiento y a las familias para participar en una «intervención específica» en el instituto

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:20

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, considera que la profesora del instituto de Plentzia acosada durante años en su domicilio por alumnos del centro ... merece «una reparación social». Tras hablar con ella, la mandataria cree que es una educadora «excelente» y que el asedio al que fue sometida es algo «inaceptable». El Gobierno vasco ha abierto diversos protocolos para analizar lo sucedido, que también investiga la Fiscalía de Menores.

