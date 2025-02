«Los colegios han sido víctimas de una campaña de marketing con el asunto de las pantallas»

«Las tabletas y smartphones no son herramientas pedagógicas. Si pensamos que sí lo son no es porque nos hayan presentado evidencias, sino porque hemos sido víctimas de la campaña de marketing más efectiva de la historia». Así de contundente se ha mostrado este lunes ... en el Parlamento vasco Catherine L'Ecuyer, experta en Teoría Educativa, divulgadora y doctora en Educación y Psicología.

L'Ecuyer ha comparecido ante la comisión de Educación de la Cámara autonómica para dar su opinión acerca del uso de las pantallas en las aulas. La experta ha abordado la cuestión como un asunto «de salud pública». A su juicio, el debate sobre si deberían prohibirse los dispositivos «es simplista» porque «no aborda la raíz» del problema, que es «la protección de la infancia». Desde esa perspectiva, ha criticado que se introdujeran las pantallas hace una década «sin hacer balance de sus ventaja e inconvenientes».

Durante su intervención, la experta ha explicado que la «edad pediátrica» de niños y adolescentes se divide en tres etapas: de 0 a 6 años, de 6 a 10 y de 10 a 21. En la primera fase, la exposición a pantallas debe ser muy limitada. De hecho, hasta los 2 años lo recomendable es que no haya contacto con ellas. Entre los 2 y los 5, el consumo no debe exceder una hora diaria.

En la segunda etapa, se consolida la lectoescritura, que la investigadora aboga por trabajar «a mano» frente a la «multitarea» que va de la mano de las pantallas y que «merma la capacidad de atención», entre otras cosas. Por último, durante la adolescencia se produce la «maduración cerebral».

Teniendo esto en cuenta, L'Ecuyer se ha mostrado favorable a trabajar las competencias de forma analógica, toca vez que «convertir las tabletas en herramientas pedagógicas no es buena idea». Además, «la mejor preparación para el mundo 'online' está en el mundo 'offline', donde se les enseñan valores como el respeto, el cuidado, la verdad...», ha indicado.

La experta también se ha mostrado muy crítica con las grandes tecnológicas, a quienes acusa de haber impuesto una «dictadura del discurso digital». Por ello, ha apelado a los representantes parlamentarios para desarrollar legislaciones que «protejan a la infancia».

«Adaptar a la pedagogía»

En la comisión también han comparecido Telmo Lazkano, miembro de la comisión estatal de personas expertas para la creación de entornos digitales seguro e impulso del grupo 'Altxa Burua'; y Aitor Aritzeta Galan, doctor en Psicología y profesor de la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.

Ambos han recordado que «prohibir y educar no es una dicotomía». «Tenemos que ir retrasando la entrega del primer dispositivo a los adolescentes mientras se les educa, porque una cosa no quita la otra». «Las competencias digitales se pueden trabajar de forma analógica», han subrayado, antes de indicar que «es la tecnología la que se tiene que adaptar a la pedagogía, no al revés».

Respecto a la decisión del Departamento de Educación de dejar en manos de los centros la regulación de los móviles, Lazkano ha señalado que hay comunidades escolares con más dificultades, en las que quizá no todas las familias estén de acuerdo con prohibir los dispositivos. En esos casos, ha afirmado, «necesitan una concienciación que tiene que venir de las instituciones», por lo que, a su juicio, sería deseable que existiera una normativa común para todos los colegios.