Los castigos a los que se pueden enfrentar los alumnos que han acosado a la profesora de Plentzia El hostigamiento en Halloween a la docente era «un ritual» desde hace ocho años

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:34

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha informado este lunes de que abrirá una investigación sobre el acoso sufrido por una profesora del instituto público de Plentzia en su vivienda. Este hostigamiento comenzó hace ocho años en la noche de Halloween y se convirtió en un «ritual» para los menores de primero y segundo de ESO, es decir, adolescentes de entre 12 y 14 años. De forma paralela, como desveló EL CORREO en exclusiva este fin de semana, la Fiscalía de Menores investiga estos hechos en los que están implicados unos 50 jóvenes de la zona.

Ahora, una de las preguntas que surgen es que ocurrirá con estos chavales. ¿A qué castigo se pueden enfrentar? Desde el punto de vista educativo, la viceconsejara de Educación, Lucía Torrealday, no ha querido entrar al detalle. Es decir, ha omitido la cuestión de si podrían ser expulsados del centro educativo.

Eso sí, ha dicho que las medidas deben ser «educativas» y que se tomarán una vez que se termina esta fase de la investigación. Según ha indicado este lunes, pueden ser «trabajos sociales» e incluso «existe la posibilidad de salir del aula algunos días», esto es una expulsión temporal.

Además, este lunes, un grupo de estudiantes de cuarto de la ESO de este centro educativo de Plentzia se han concentrado en el patio para expresar su rechazo al acoso a su profesora. «Lo que ha ocurrido con el alumnado de primero y segundo no es una travesura. Es una falta grave de respeto hacia una persona que viene cada día a ayudarnos y a enseñarnos«, han señalado en un comunicado.

En el texto, también se pide que se actúe contra aquellos que han estado implicados. «Una profesora, además de enseñar una asignatura, nos dedica tiempo, esfuerzo y paciencia. Nadie merece sufrir una situación así en su trabajo, que debería ser un lugar seguro. Queremos dejar claro que estamos en contra de ese comportamiento. Nos parece injusto, desagradable y totalmente fuera de lugar. Nos resulta doloroso que una profesora haya tenido que vivir algo así por culpa de unos pocos alumnos, que no han pensado en las consecuencias de sus actos. Por eso, Nagore, estamos de tu lado», indican.S