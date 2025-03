Los becarios que estudian fuera de casa recibirán 200 euros más el próximo curso

Alfonso Torices Madrid Martes, 4 de marzo 2025, 13:46 Comenta Compartir

Los alumnos de familias modestas que se desplazan a otra ciudad para poder cursar secundaria o una carrera universitaria contarán el próximo curso con 200 euros más para compensar la importante subida de los alojamientos. El Gobierno acordó hoy elevar en esa cantidad la cuantía de residencia, la aportación fija que reciben en su beca algo más de 100.000 alumnos que estudian fuera de casa, que pasará de los 2.500 euros actuales a 2.700. Los beneficiados residen en una gran mayoría en áreas rurales.

La subida está incluida en el real decreto que regulará las becas del curso 2025-2026, elaborado por los ministerios de Educación y de Ciencia, un documento que no toca los umbrales de renta que dan derecho a beca, pero que sí introduce otras mejoras para los alumnos de enseñanzas artísticas superiores, para los universitarios con discapacidad moderada y que mantiene otro año más el subsidio de 400 euros para alumnos con necesidades de apoyo educativo. Educación prevé que los becarios rocen el millón el próximo curso y el presupuesto de ayudas al estudio alcanzará los 2.544 millones, un 76% más que en 2018.

Tendrán derecho al aumento de la ayuda para desplazados todos los que cursen estudios posobligatorios (Bachillerato, FP media y superior o enseñanzas artísticas), FP básica o estudios universitarios y que pertenezcan a familias de los niveles de ingresos más bajos, el umbral 1 y 2.

El documento no toca los umbrales de renta, pero mantiene el subsidio de 400 euros para alumnos con necesidades de apoyo educativo

Con la modificación, las becas del próximo curso quedarán así. Los alumnos del umbral 1, los más pobres, recibirán la cuantía fija de 1.700 euros, la ligada a la excelencia (entre 50 y 125 euros) si tienen una nota media de más de 8 y lo que les corresponda de cuantía variable (no menos de 60 euros), además de la gratuidad de matrícula. Se ubican en este grupo, por ejemplo, los hogares de cuatro miembros con ingresos inferiores a 23.286 euros.

Los del umbral 2 (hasta los 38.242 euros con cuatro miembros) no tienen derecho a cuantía fija, pero sí a la ayuda básica de 300 euros (350 en FP básica), a la gratuidad de matrícula y también a la ayuda por excelencia y a la cuantía variable. Los alumnos del umbral 1 y 2 que estudien en una ciudad distinta de la suya recibirán la ayuda de residencia de 2.700 euros. Quienes no superen el tope del umbral 3, 42.836 euros para cuatro miembros, tendrán matrícula gratis, la ayuda básica y la de excelencia.

Es la segunda subida del complemento de residencia en solo dos años, pues el Gobierno ya lo aumentó en 900 euros en las becas del curso 2023-24, cuando pasó de 1.600 euros a 2.500.

Mejoras para enseñanzas artísticas

El real decreto establece la equiparación completa a efectos de becas de los alumnos de enseñanzas artísticas superiores con los universitarios, «lo que permitirá que tengan derecho a la beca de matrícula», según aclara el documento. Esta medida beneficiará a unos 7.000 alumnos.

El tercer cambio de relevancia que comprende el decreto permitirá que los estudiantes universitarios o de enseñanzas artísticas superiores con una discapacidad de entre el 25% y el 65% y con derecho a beca, unos 1.200, reciban un 25% más de ayuda en cada una de las cuantías no variables (la fija, la de desplazamiento y la de excelencia). Con esta reforma se pretende extender a los jóvenes con discapacidad moderada un plus que ya tienen los universitarios con limitaciones severas, de más del 65%, que reciben un 50% más de beca. La medida continúa una mejora iniciada en el presente curso, cuando el Gobierno amplió las ayudas y subsidios para alumnos no universitarios con necesidades de apoyo educativo al rebajar la exigencia de discapacidad de más de un 33% al 25%.

En el caso de alumnos afectados por la DANA no se computarán como renta las subvenciones recibidas por este motivo

El Ministerio de Educación, además, va a mantener el curso próximo, por tercer año consecutivo, el subsidio de 400 euros que creó con carácter extraordinario en 2023 para ayudar a las familias de todos los estudiantes no universitarios con necesidades específicas de apoyo educativo y que dio un respiro a más de 200.000 hogares frente al aumento del coste de la vida.

Es un subsidio de carácter universal. Recibirán los 400 euros todos los alumnos que estén en esta situación sin tener en cuenta la renta de sus familias. Tendrán derecho a la subvención los estudiantes desde segundo ciclo de Infantil a Bachillerato o FP. Se dirige a quienes tienen una discapacidad, trastornos graves de conducta o del lenguaje, trastornos del espectro del autismo o altas capacidades intelectuales.

Este subsidio universal es independiente de la ayuda que les pueda corresponder a muchos de estos mismos estudiantes con necesidades específicas, en concreto a los de familias modestas y numerosas, para sufragar parte de los gastos de transporte, comedor, material escolar, residencia o refuerzos docentes.

Otros retoques

En último lugar, el texto introduce varias actualizaciones y modificaciones en el real decreto que desde 2007 rige las características básicas del sistema español de becas estatales para el estudio. Una de las más llamativas es que, a la hora del análisis de las rentas y patrimonio de la familia para concesión o no la beca, en el caso de los alumnos de las zonas afectadas por la DANA no se tendrán en cuenta en el cómputo las subvenciones estatales recibidas por este motivo.

Además, incorpora los cambios obligados por la ley de enseñanzas artísticas; indica que las posibles exclusiones en lo relativo a la definición del umbral de patrimonio de los intereses de depósitos y el saldo de las ganancias y pérdidas patrimoniales se fijarán en cada decreto anual; y da una nueva redacción a los requisitos exigibles en las convocatorias de ayudas con número predeterminado de beneficiarios, permitiendo priorizar, además de los criterios de carácter económico o académico, otras circunstancias como la pertenencia a determinados colectivos en situación desfavorecida (víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, supuestos de acogimiento, etcétera).

El real decreto, por último, consolida las mejoras en las ayudas al estudio introducidas por el Gobierno en los cinco años anteriores. La implantación de la beca como derecho (se logra con un simple 5), la mejora de 100 euros de la cuantía fija, el aumento en 50 euros de la beca base para FP Básica o las subidas de la cuantía de residencia, entre otras.

Temas

Educación