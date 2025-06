«Este año por primera vez tendremos más estudiantes vascos en Europa que en EEUU»

La guerra declarada por Donald Trump a las principales universidades, a las que acusa de radicales y antisemitas, y por extensión a la llegada a ... Estados Unidos de alumnos extranjeros también de otras etapas educativas, no parece que vaya a tener, al menos por el momento, grandes consecuencias entre los estudiantes vascos. La apuesta por formarse en EEUU ha perdido algo de atractivo en los últimos años, defienden en agencias y colegios. Además, quienes están decididos a empezar el curso allí después del verano, en principio, podrán hacerlo sin problema porque, en general, cuentan ya con el visado o con cita en la Embajada para obtenerlo.

Es a quienes no disponen de él a quienes más puede afectar la instrucción de la semana pasada del secretario de Estado de la Administración Trump. Marco Rubio dio la orden a las misiones diplomáticas de no agendar nuevas citas para la emisión de visados de estudiantes ni de intercambio. El objetivo de esa medida es dotar de más tiempo a los funcionarios para que revisen de forma más exhaustiva los perfiles de los solicitantes en redes sociales.

La suspensión, insisten desde el sector, es «temporal», como les ha trasladado la Embajada de Estados Unidos en Madrid, y en breve «se retomará» la asignación de nuevas citas, por lo que se reconocen «inquietos» aunque «no demasiado». Están pendientes, en cualquier caso, de cualquier viraje que pueda pegar la Casa Blanca, como por ejemplo la reciente orden para suspender la concesión de nuevos visados a estudiantes extranjeros de Harvard.

En segundo lugar

Aunque no se trate de factores que hayan incidido de manera directa, porque han sido posteriores a los procesos de matriculación, estas medidas pueden suponer una razón más para el «descenso» de las matrículas de vascos en ese país. «Estados Unidos ha sido siempre uno de los destinos más buscados, pero hace ya tiempo, uno o dos años, estamos viendo una bajada», confirma David Morera, director general de Five Lands International Education, consultora educativa y de admisiones universitarias ubicada en Bilbao. De hecho, asegura que, en su caso, «por primera vez tenemos más matrículas en universidades europeas que estadounidenses». Eso, dice, no tiene tanto que ver con la decisión de hace unos días, como con «lo que se veía venir, ese 'feeling' negativo» que llegó con el regreso de Trump al Despacho Oval.

«Los tres grandes destinos en la última década han sido Estados Unidos, Reino Unido, donde el Brexit no ha tenido un efecto muy notable en el número de estudiantes, y Europa, en ese orden», expone. Este año, Europa está en primera posición, tanto por la «inestabilidad socio-política» de Norteamérica como por «el incremento de grados en inglés» en el continente y «el bajo coste de sus universidades».

Esa tendencia también la confirman en algunos centros educativos, como en el Santa María Ikastetxea de Portugalete. «Todos los años tenemos alumnos que van al extranjero con una empresa. En los últimos tres o cuatro, ninguno ha ido a Estados Unidos», señala el director, Alfonso Blázquez. «Las familias tienden más a Irlanda y a países europeos, no sé si por la situación política o por el encarecimiento», añade.

En Estudiar en USA, agencia especializada en estancias en ese país, aseguran que «la gente está tranquila». Este año llevarán a unos 250 estudiantes de instituto españoles, de los que en torno a cuarenta son vascos. «La mayoría ya tienen el visado o la cita para la entrevista personal en la embajada; hay un 20% que todavía no, pero en unos días se volverán a abrir las citas», prevé.