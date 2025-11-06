El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los colegios vascos abrieron el año pasado 2.263 protocolos ante posibles casos de acoso escolar. E. C.

522 alumnos sufrieron acoso escolar en Euskadi el pasado curso, casi dos al día

La cifra contrasta con los 53 episodios que investiga la Fiscalía y pone de manifiesto que sólo una mínima parte de las denuncias llega a instancias judiciales

Sergio García

Sergio García

Bilbao

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:49

Insultos, amenazas, coacciones, aislamiento... cuando no agresiones físicas. La lacra del acoso escolar en los centros educativos vascos, ya sean públicos o privados, radicados en ... la capital o las provincias, lejos de mitigarse, continúa siendo fuente de preocupación y escala posiciones en un escenario donde las medidas adoptadas no parecen suficientes para atajar el problema. Es lo que se desprende, al menos, de un informe elaborado por técnicos del Departamento de Educación, según el cual los colegios e institutos de Euskadi abrieron durante el pasado curso 2024-2025 «un total de 2.263 protocolos ante posibles agresiones en el ámbito escolar, 364 más que el año anterior, de los que se confirmaron un total de 522 casos».

