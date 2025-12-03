326 alumnos sufrieron acoso escolar en Bizkaia el curso pasado, casi dos al día El número de víctimas se dispara en Euskadi al pasar de 213 a 522 en sólo dos años. Los colegios determinaron que hubo bullying en uno de cada cuatro casos analizados

326 alumnos sufrieron acoso escolar el curso pasado en Bizkaia. Son casi dos casos al día, ya que el año académico tiene un mínimo de 175 días lectivos. Esa cifra, 326, representa el 62% de todos los casos de bullying que tuvieron lugar en Euskadi, por delante de los 131 que sucedieron en centros educativos de Gipuzkoa y los 65 de Álava. Fueron 522 en total, lo que representa un importante crecimiento respecto a los 213 que se registraron apenas dos años antes, en el curso 2022/23.

Así se desprende de una respuesta por escrito del Departamento de Educación a la parlamentaria del PP Muriel Larrea. Según la documentación, el curso pasado se abrieron en Bizkaia 1.350 protocolos por acoso escolar, por lo que se determinó que existía bullying en uno de cada cuatro casos.

La forma de acoso entre alumnos más habitual fueron las agresiones verbales, que sucedieron en 426 de los 522 casos que tuvieron lugar en Euskadi. A continuación se encuentran la exclusión (285 incidentes detectados), el ciberacoso (165), las agresiones físicas directas (153), los chantajes o amenazas (146), las agresiones indirectas (116), las agresiones a alumnado con Necesidades Educativas Especiales, que son los que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, motórica, auditiva, visual... (91), acoso sexual (56), acoso racista (39), y LGTBIQ+fobia (28). En algunas ocasiones tuvieron lugar varios tipos de acoso a la vez. Educación no ofrece esta información desglosada por territorios.

La apertura del protocolo es el primer paso para combatir esta problemática. Puede darse a instancias tanto de la familia de la víctima como de los profesores del centro ante la sospecha de que un menor está sufriendo bullying. Cuando se abre un expediente, es el propio centro el que asume la gestión del conflicto con el asesoramiento de los técnicos del Berritzegune, el servicio de apoyo a los colegios. También se da aviso a Inspección educativa, que supervisa «la correcta aplicación» de las medidas contempladas en el protocolo por parte del equipo BAT (grupo contra el bullying, por sus siglas en euskera), que coordina la respuesta al acoso en colaboración con el claustro.

En el supuesto de que los docentes, tras un periodo de observación y recogida de pruebas, concluyan que no hay bullying, la guía de actuación del Departamento de Educación establece que el equipo BAT «propondrá la respuesta educativa que procede dar al caso, siempre desde los supuestos orientados al impulso de la convivencia positiva».

En caso de que sí exista acoso, se toman medidas, tanto para proteger a la víctima como para tratar de corregir la conducta del acosador. Respecto a las víctimas, expone en su respuesta el departamento que lidera Begoña Pedrosa, lo primero es «garantizar su seguridad y protección». A partir de ahí, señala el documento, «se diseña un plan personalizado con tutorías individuales y una persona de referencia donde se trabaje su entrenamiento en habilidades sociales, su autoestima, estrategias para marcar límites y, sobre todo, se potencia la confianza para que se sienta protegida». De todo ello «se informa puntualmente a la familia, con quien se suelen pautar reuniones inicialmente semanales para ir espaciándolas después».

1.350 protocolos por acoso escolar se abrieron el curso pasado en Bizkaia. En 326 casos (el 24% del total) se determinó que se estaba dando un caso de bullying.

91 alumnos con Necesidades Educativas Especiales –es decir, que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, motórica, auditiva, visual, etc.– sufrieron bullying el curso pasado a manos de sus compañeros de clase.

En cuanto a los alumnos acosadores, la idea es que «desarrollen conductas más adecuadas que les permitan un desarrollo socioemocional saludable». Para ello se establece un «programa individualizado» donde se trabajan «la empatía, las habilidades sociales, el respeto, las conductas asertivas o el autocontrol emocional, entre otros aspectos».

En cualquier caso, el decreto de derechos y deberes del alumnado contempla posibles sanciones para los abusones. Cuando el acoso sucede en Primaria, se hace hincapié en la «reparación y conciliación». Sin embargo, en etapas posteriores, y en función de la gravedad del caso, se puede prohibir al estudiante en cuestión participar en actividades complementarias como excursiones. Y puede llegar a ser expulsado durante varios días o incluso obligado a cambiar de centro educativo.

Una problemática «invisible»

La portavoz del PP en materia educativa, Muriel Larrea, muestra su preocupación por los casos de acoso por exclusión, la segunda tipología de acoso más habitual sólo por detrás de las agresiones verbales. «El aislamiento es muy duro porque es lo más difícil de demostrar», expone, en conversación con este periódico. «Es un tema peligroso y tiene relación directa con la salud mental, porque puede llevar a comportamientos autolíticos. Es el bullying más invisible», añade.

Por otro lado, Larrea alerta sobre aquellos casos en los que los protocolos se cierran sin que se haya demostrado que hay acoso. «¿Cómo se acompaña a esos menores, donde evidentemente ha habido algo aunque no llegue a ser considerado bullying?», se cuestiona. La parlamentaria popular aboga por activar una «conciencia» que deslegitime esos comportamientos entre los propios menores. «El acoso sucede cuando los acosadores saben que el grupo les ampara», afirma.

Según la memoria de la Fiscalía, en 2024 hubo 53 casos de bullying que acabaron en los tribunales. En la mayoría, fueron las víctimas quienes decidieron cambiar de centro. El Ministerio Público, además, pone el foco en el ciberacoso. Señala que en el bullying «se combinan las acciones presenciales en las aulas con las proferidas a través de las redes sociales, fundamentalmente Instagram». Y menciona dos procedimientos en los que la víctima soportó «insultos y amenazas» en su cuenta de esta red social. Uno de ellos fue «de especial crueldad». Los menores acosadores «apelaban públicamente y por escrito a la víctima para que se tirase por la ventana».