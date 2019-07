1.367 estudiantes se enfrentan desde mañana a la Selectividad extraordinaria Estudiantes realizan uno de los exámenes de Selectividad, el pasado junio. / Fernando Gómez Esta repesca está destinada a aspirantes que suspendieron en la cita de junio, los que no superaron el Bachillerato en la primera convocatoria y futuros universitarios que quieren subir nota MARTA FDEZ. VALLEJO Martes, 2 julio 2019, 12:08

Un total de 1.367 estudiantes se presentan desde mañana a la convocatoria extraordinaria de Selectividad. Este examen de repesca está destinado a alumnos que no aprobaron la primera cita de junio, los que no se pudieron presentar porque dejaron asignaturas de Bachillerato que posteriormente han recuperado y los alumnos que quieren subir su calificación ya que la que lograron no les sirve para acceder a la carrera deseada. Hay también 55 aspirantes que llegan de ciclos formativos de Grado Superior.

En esta segunda tanda de exámenes las notas suelen ser más bajas que en la primera, en la que el 97,53% del alumnado que realizó la Evaluación para el Acceso a la Universidad en Euskadi aprobó, con una nota media de un 6,65. En total se presentaron más de 10.617 alumnos -un millar más de chicas que de chicos- de los que tan solo suspendieron 262. El año pasado superaron la evaluación extraordinaria un 86,98% de candidatos y la calificación media fue de un 5,2.

Las tres jornadas de pruebas comienzan a las nueve de la mañana con los ejercicios comunes de Lengua Vasca y Literatura y de Historia de España y concluirán el viernes con exámenes de idiomas, Física e Historia de la Filosofía.