La edad a la que los niños pueden empezar a ver la tele según el pediatra Carlos González

El uso excesivo de pantallas en la infancia y adolescencia es una de las principales preocupaciones de los padres. El pediatra Carlos González ha abordado este asunto en un nuevo capítulo de su podcast 'Criando sin miedo' titulado 'Menores y pantallas' y ha ofrecido su opinión al respecto. Un estudio de la Asociación Española de Pediatría concluyó que es necesario retrasar la edad del inicio del uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores ya que pueden provocar alteraciones del sueño, de la alimentación o afectar a su salud emocional.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el especialista profundiza en concreto en la televisión. ¿A partir de qué edad se debe dejar a los pequeños ver la pequeña pantalla? ¿Cuánto tiempo como máximo deben verla?

El pediatra considera que «hasta los 3 años los niños no deberían ver la televisión». Y se muestra contundente. «El tiempo que pasan viendo una pantalla es tiempo en el que dejan de hacer otra cosa», afirma. González recuerda que los días solo tienen 24 horas y «no es lo mismo estar 20 minutos que estar tres horas enganchado a la tele. Ese tiempo que el niño está enganchando a la pantalla no está jugando, no está saltando, no está leyendo, no está hablando, con sus padres, con sus hermanos, no está ni siquiera peleándose con sus hermanos...», advierte. «Hasta pelearse con un hermano es más útil para el desarrollo de un niño que estar embobado con la pantalla», lanza.

El especialista, no obstante, señala que solo se trata de una opinión y que si se buscan recomendaciones de expertos, es posible encontrar muy diferentes. Asimismo, incide en que «no tienen una base científica real. Cuando alguien recomienda máximo 20 minutos no es porque han hecho un experimento con mil niños al día. Siempre es una cosa un poco a ojo y no todos los autores van a decir los mismo», apunta.

Máximo 20 minutos

Otro de los aspectos que aborda es el tiempo que pueden pasar y si se deben establecer límites. A su juicio, a partir de los tres años, no deben estar más de 20 minutos. A medida que crecen, se puede dejar un poco más pero en la adolescencia no deberían ponerse delante de la pequeña pantalla más de hora y media. Y ojo, porque ese tiempo suma todas las pantallas, advierte el médico: «El rato de ver la tele, de jugar con el videojuego, más el rato de Instagram... Todo».

