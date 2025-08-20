El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El acceso a contenidos porno muchas veces se produce de manera accidental. adobe stock

La edad de consumo de los primeros contenidos porno se precipita a los seis años

Una encuesta en Reino Unido evidencia los resultados limitados de las nuevas herramientas para evitar el acceso a webs con este material

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:51

La exposición a contenidos pornográficos es una «epidemia» entre los menores de edad. Así la calificó hace unos meses el Gobierno de Pedro Sánchez y ... refleja perfectamente lo que está ocurriendo. Autoridades de todo el mundo han tomado cartas en el asunto para intentar que los jóvenes y los niños no tengan acceso a estas imágenes, sin embargo, no parece que la cosa funcione. Una investigación del Comisionado para la Infancia de Reino Unido acaba de revelar que el consumo de este tipo de material, fundamentalmente online, ha aumentado entre los menores británicos en solo dos años pese a la entrada en vigor de normas para protegerles.

