El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz

El economista Gonzalo Bernardos explica que pasará con el precio del jamón

El brote de peste porcina africana detectado en Barcelona preocupa al sector

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:41

Comenta

El brote de peste porcina africana detectado en Barcelona en un número aún indeterminado de jabalíes, ha obligado como medida de urgencia a impedir el contagio a las granjas de cerdos. Pero las preguntas que se hacen muchos son: ¿Qué pasará con el jamón? ¿Aumentará su precio? El economista Gonzalo Bernardos ha analizado la situación y sostiene que «el precio del jamón es bastante difícil que baje».

El experto, considera que si el brote se contiene en la zona afectada y no entra en granjas, el mercado aguantaría sin desplomes. Para Bernados, para que baje el precio del jamón tendrían que coincidir tres factores. Primero, el descenso masivo en la demanda de este producto por miedo, algo que él descarta. «Que la población deje de comer jamón por miedo: descartado totalmente«.

El segundo factor es que las cadenas realicen una oferta agresiva. «Solo podría bajar si un supermercado potente decidiera hacer del jamón un producto estrella y tirara el precio estas Navidades«, señala Bernardos.

Y por último, que se cierren las exportaciones, lo cual está sucediendo. «Lo más probable es que solo se cierren los mercados de exportación de jamones producidos en Barcelona», apunta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El economista Gonzalo Bernardos explica que pasará con el precio del jamón

El economista Gonzalo Bernardos explica que pasará con el precio del jamón