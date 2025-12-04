El economista Gonzalo Bernardos explica que pasará con el precio del jamón El brote de peste porcina africana detectado en Barcelona preocupa al sector

El brote de peste porcina africana detectado en Barcelona en un número aún indeterminado de jabalíes, ha obligado como medida de urgencia a impedir el contagio a las granjas de cerdos. Pero las preguntas que se hacen muchos son: ¿Qué pasará con el jamón? ¿Aumentará su precio? El economista Gonzalo Bernardos ha analizado la situación y sostiene que «el precio del jamón es bastante difícil que baje».

El experto, considera que si el brote se contiene en la zona afectada y no entra en granjas, el mercado aguantaría sin desplomes. Para Bernados, para que baje el precio del jamón tendrían que coincidir tres factores. Primero, el descenso masivo en la demanda de este producto por miedo, algo que él descarta. «Que la población deje de comer jamón por miedo: descartado totalmente«.

El segundo factor es que las cadenas realicen una oferta agresiva. «Solo podría bajar si un supermercado potente decidiera hacer del jamón un producto estrella y tirara el precio estas Navidades«, señala Bernardos.

Y por último, que se cierren las exportaciones, lo cual está sucediendo. «Lo más probable es que solo se cierren los mercados de exportación de jamones producidos en Barcelona», apunta.