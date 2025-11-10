El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La directora de Emakunde, junto a responsables de las diputaciones y de Eudel, han presentado la campaña.

Una de cada dos mujeres en Euskadi ha sido víctima de la violencia machista en algún momento de su vida

«Es un problema de toda la sociedad», apelan Emakunde, las diputaciones vascas y Eudel en su campaña de cara al 25-N

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:03

Una de cada dos mujeres en Euskadi ha sido víctima de la violencia machista en algún momento de su vida. En concreto, el 48,2% ... de las residentes en la comunidad autónoma de entre 16 y 85 años de edad ha sufrido algún tipo de agresión, de carácter físico, sexual o psicológico, dentro o fuera de la pareja. Y a pesar de que las denuncias no llegan al 15% de los casos, hay un ochenta por ciento que se ha contado a su entorno (familiares, amistades...) que se ha visto afectada por esta lacra.

