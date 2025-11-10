Una de cada dos mujeres en Euskadi ha sido víctima de la violencia machista en algún momento de su vida. En concreto, el 48,2% ... de las residentes en la comunidad autónoma de entre 16 y 85 años de edad ha sufrido algún tipo de agresión, de carácter físico, sexual o psicológico, dentro o fuera de la pareja. Y a pesar de que las denuncias no llegan al 15% de los casos, hay un ochenta por ciento que se ha contado a su entorno (familiares, amistades...) que se ha visto afectada por esta lacra.

Son los datos que refleja un estudio realizado con 4.500 mujeres vascas. En concreto, dentro de la pareja, el 29,4% señala haber padecido algún tipo de violencia de este tipo, con un 13,5% de afectadas por agresiones físicas, un 8,3% por las de índole sexual y un 28,6% en las de tipo psicológico. Fuera de la pareja, el porcentaje de víctimas de ataques físicos es del 15,7%; el de agresiones sexuales del 27% y el de afectadas por violencia física o sexual, del 33,4%.

Con estas cifras, recogidas en la 'Encuesta de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia interpersonal 2024' elaborada por el Gobierno vasco con la colaboración de Emakunde, las instituciones vascas han llamado a combatir este problema bajo el lema 'No es tu problema, es el nuestro'. «La pelota está sobre todo en el tejado de la sociedad, que debe responder, acompañar, comprender, ayudar, atender», ha instado Miren Elgarresta, directora del Instituto Vasco de la Mujer.

«No es un problema de ellas, sino de toda la sociedad», ha incidido en la presentación de la campaña de cara al 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. La iniciativa impulsada por Emakunde, las diputaciones forales vascas y Eudel persigue apelar a «una sociedad que apoya y acompaña» a las víctimas. La acción comunicativa se pondrá en marcha mañana martes en distintos soportes y se prolongará hasta el próximo 25-N, cuando tendrán lugar las habituales movilizaciones y manifestaciones.

«Daña colectivamente»

Instituciones y entidades implicadas han coincidido en que se trata de una «responsabilidad compartida», como han subrayado en la presentación desarrollada este lunes. «Por eso es tan importante contar con una sociedad activa y concienciada», ha reiterado Elgarresta. Para Esther Apraiz, presidenta de la Asociación de Municipios Vascos, «es un problema colectivo» y la comunidad y la cercanía constituyen «el primer escudo», por lo que Los ayuntamientos tienen «un papel clave», ha remarcado.

«Las instituciones condenamos la violencia machista pero erradicarla exige mucho más», ha manifestado de su parte el responsable foral de Igualdad de la Diputación alavesa, Iñaki Gurtubai. «Cada silencio sostiene violencia, la implicación la combate», ha incidido. Trinidad Vicente, directora de Igualdad en la institución foral vizcaína, ha advertido de que las consecuencias de este problema las sufren las mujeres «pero también hijas e hijos y conviene recordarlo, hablamos de un mal social que daña colectivamente». Es por ello que «cada persona lo debería sentir como un asunto propio, nunca como algo ajeno», y «no podemos ser indiferentes».

En palabras de su homóloga en la Diputación de Gipuzkoa, Nerea Isasi, «si la violencia nace de una desigualdad estructural, la respuesta tiene que activarse desde todos los puntos de la sociedad». Se trata de una «corresponsabilidad real».