Dos mecánicos muestran el coche «que nunca te comprarías, hasta que tienes niños»

Marina León Sábado, 1 de febrero 2025, 11:55

Comprar un coche no es una tarea sencilla. Acertar con la compra no es nada fácil, y es que en ocasiones, el desconocimiento del mundo del motor hace que nos lancemos a por el primer 'chollo' que encontramos. Paco y Trini, propietarios del desguace Motocoche, utilizan las redes sociales para aconsejar a los interesados en comprar un coche y .

En una de sus últimas publicaciones desvelan cuál es ese vehículo «que nunca te comprarías, hasta que tienes niños y os lo digo por excelencia», comentan. Se trata del Seat Alhambra 2000 TDI 150 cv de 2018. «Aquí hay sitio para todos y es que no sabéis lo que cambia la cosa», afirman.

«En este monovolumen tan gigante, puedes meter hasta cinco niños», dicen. El punto fuerte de este coche «es que son muy fiables, no te dan problemas». Pero no todo es tan bonito. «Le hemos encontrado un defecto que no nos ha gustado nada», lamentan. Según se puede ver en el video, donde simulan que han parado a echar gasolina, si alguno de los ocupantes abre la puerta lateral, esta golpea directamente con la tapa del tanque y podría pillar la mano de la persona que esté repostando.

Temas

TikTok

Audiencias