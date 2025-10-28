Dos detenidos en Alicante por matar a una mujer y ocultar el cadáver durante dos semanas

J. F. C. Martes, 28 de octubre 2025, 01:21 Comenta Compartir

Dos hombres, de 38 y 41 años, fueron detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer de 37 años cuyo cadáver ocultaron en la casa de la víctima durante dos semanas y del que querían deshacerse. Un tercer varón dijo a la Policía que dos conocidos suyos trataron de involucrarle en la muerte de una mujer que había sido asesinada. Los dos hombres querían deshacerse del cuerpo, para lo que necesitaban la ayuda del informante, al que prometieron dinero si colaboraba con ellos.

Ya en el domicilio, los agentes hallaron el cadáver de la mujer, que podría llevar fallecida varios días, y detuvieron a los sospechosos cuando viajaban en un vehículo con el que iban a huir de la ciudad. La Policía halló en su poder dinero, joyas y estupefacientes. Uno de los arrestados había sido pareja de la mujer, que había heredado recientemente una gran cantidad económica.