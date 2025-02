Las costumbres que se han perdido en los ambulatorios vascos: «Los dos golpecitos...»

Pablo Ariza Martín Miércoles, 5 de febrero 2025, 12:20 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

La tecnología y automatización de las tareas ha traído progresos pero hay que reconocer que se están perdiendo muchas costumbres. A simple vista no nos damos cuenta de algunas hasta que un amigo nos comenta: «¿Te acuerdas cuando esto era así?». Una sensación parecida han tenido los seguidores del basauritarra Unai Etxebarria, integrante del dúo 'Etxebarria Aita-Seme Trikitilariak' que forma junto a su padre Koldo.

En uno de sus últimos vídeos en Instagram, donde cuenta con casi 80.000 seguidores, explica con mucha sorna una de las costumbres que se han perdido al ir al médico. «Con esto de las etiquetas, los tickets, los números... se ha perdido. Se ha perdido que salga la médica y diga ¿'Prepucio González'? Yo, yo soy», comienza explicando su punto de vista desde un ambulatorio.

Otra de las costumbres que según Etxebarria se ha perdido en los centros de salud, siempre en tono de humor, es el de llamar a la puerta antes de entrar a la consulta. «Bueno y el tema de los dos golpecitos cuando entras. Perdón, perdón, eso se ha perdido. Se pierden cosas, se pierde...», cuenta.

Tras salir de consulta hace un alegato a favor de los trabajadores de Osakidetza. «Ahora sí, fuera bromas. Qué está pasando. Nadie va a hacer caso a esta gente que están 'sobrecitados'. ¿No hay ningún político que me vea y diga: una partidita de dinero para esta gente para que vivan tranquilos?».

Y acaba el vídeo en tono sarcástico sobre los tiempos de espera para que lo atiendan: «Que estaba citado a las doce, que son las dos menos 10 y me he perdido el menú. A ver alguno que ande escuchando, mejórame esto». Y cómo no, vuelve a repetir la frase que más lee en los comentarios de su publicación: «Se ha perdido...»

