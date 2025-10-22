La doctora Ana Molina explica los tres factores que determinan la belleza de una persona

B. V. Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:54 Comenta Compartir

La dermatóloga Ana Molina, una de las más reconocidas en España, ha explicado los tres factores que determinan la belleza de una persona. Según esta experta, la percepción de una persona guapa se entiende a través de lo que ella denomina el «triángulo de la belleza», que combina tres componentes: la belleza matemática, los cánones culturales y la autoestima.

«Existen tres factores que impactan en la belleza. El primero es la belleza matemática, una belleza que es intercultural a nivel global», ha señalado en el pódcast de Álex Fidalgo. Así, se ha referido a la que se asocia a las proporciones faciales perfectas, que se reconoce en cualquier parte del mundo. «Es la que tienen personas como Angelina Jolie o Brad Pitt, que poseen unas proporciones tan equilibradas que su atractivo se percibe igual en China, en India o en Cuenca», ha explicado. No obstante, la doctora ha subrayado que los canones de belleza cambian con la moda y las épocas.

La dermatóloga ha hecho hincapié en un factor que resalta mucho en las personas. «Lo que más impacto genera en la belleza es la autoestima», afirma. Y pone un ejemplo: «¿No te ha pasado un montón de veces que entra el típico guaperas, que dices 'es la perfección', pero entra mirando al suelo, muy soso, y no te parece atractivo? En cambio entra alguien más normalito, con alguna imperfección, pero con autoestima y con gracia, y de repente te parece mucho más guapo y más atractivo», dice Molina.

Por ello, para esta experta, la clave está en cómo se percibe una persona a sí misma y lo que transmite al resto. Esa confianza de uno genera un atractivo en los demás que no depende del aspecto físico. «Cuando una persona tiene una autoestima potente, arrasa», afirma la doctora, que reivindica ese aspecto en las personas como una forma de cuidado personal.