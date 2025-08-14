Doble cogida a Roca Rey en Huesca a una semana de torear en Bilbao El peruano descartó pasar por la enfermería y salió por la puerta grande tras cortar dos orejas

Alain Mateos Jueves, 14 de agosto 2025, 11:51

La feria taurina que se celebrará la próxima semana en Aste Nagusia parece estar marcada este año por la mala suerte. El pasado domingo, Morante de La Puebla sufrió una grave cornada en Pontevedra y ayer fue Roca Rey, la otra estrella del cartel taurino, quien salió herido en Huesca tras ser cogido por partida doble en el quinto toro. En este último caso, el peruano renunció a pasar por la enfermería y salió por la puerta grande junto a Tomás Rufo tras cortar dos orejas, lo que hace indicar que las heridas no serían tan graves como las de Morante, que tuvo que ser ingresado en el hospital.

🚨ESPELUZNANTE COGIDA a Roca Rey cuando realizaba luquecinas al quinto toro de la tarde en Huesca.



Por suerte no hubo grandes consecuencias y pudo continuar la lidia. pic.twitter.com/B1ppZOLMBt — Andanada del 5 🐂🇪🇸 (@andanadadel5) August 13, 2025

La tarde había comenzado bien para el diestro peruano, que cortó una oreja a su primer toro. Pero el segundo se le atravesó demasiado. El astado, colorado, embistió a Roca Rey, que, como suele ser habitual en su toreo, se aproximó a escasos centímetros en cada muletazo. Le enganchó por la ingle y le hizo volar un par de metros. El diestro se levantó con la cara ensangrentada y con ayuda de su equipo, pero continuó con la faena.

La segunda cogida iba a llegar poco después, cuando entró a matar. Roca Rey cogió el estoque, pinchó y volvió a ser alcanzado cerca de la ingle. Pero el peruano no iba a dejar que la faena terminase así. Volvió a fallar con el acero y en su tercer intento acertó, por fin, ante una plaza rendida al diestro por su heroicidad. El presidente de la plaza le concedió la segunda oreja de la tarde que le abrió la puerta grande.

Roca Rey, pese a estar herido, descartó pasar por la enfermería. Se llevó los aplausos del público y salió a hombros de la plaza. El próximo jueves debería estar en Bilbao en un cartel que comparte con Juan Ortega y Pablo Aguado. A priori, los abonados a la feria taurina de Aste Nagusia pueden estar tranquilos; las heridas no parecen de gravedad.

Más difícil lo tendrá Morante de La Puebla. El sevillano recibió una cornada de 20 centímetros que ha afectado al «tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro del abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros». Recibió dos días después el alta hospitalaria pero, a falta de un comunicado oficial, su calendario para este mes de agosto es una incógnita. Por el momento, el diestro causó baja en la feria de Huesca.