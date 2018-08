Diez trucos que utilizan las marcas para engañarnos con las etiquetas La OCU recomienda leer los ingredientes de los productos antes de adquirirlos ELCORREO Miércoles, 1 agosto 2018, 09:24

Son muchas las veces que leemos las etiquetas de un producto y creemos que lo que pone es verdad, pero debemos aprender a leer lo que realmente quieren decirnos. En ocasiones, se utilizan adjetivos que no son más que pura estrategia de Marketing. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) alerta sobre una serie de etiquetas falsas para que no nos den gato por liebre.

1

Natural: cuando leemos esta palabra en el artículo, automáticamente creemos que es saludable, pero... ¡ojo! Solo hay tres productos a los que realmente podamos atribuirle esta característica. En primer lugar, al agua mineral natural embotellada-extraída directamente de manantial-; en segundo lugar, al yogur natural- con fermentos e ingredientes lácteos y sin aromas-; a los aromas naturales- de origen vegetal o animal- y a las conservas al natural.

2

Casero u artesano: es aparecer cualquiera de estos dos adjetivos y nuestra cabeza cree que el producto no es industrial. Sin embargo, cuesta creer que es artesano un artículo que contiene aditivos- empezados por E-, conservantes...

3

Marinado: no porque la carne esté «marinada» significa que haya una buena preparación detrás, o que el producto sea más exquisito. Simplemente, es agua añadida - suele aparecer en el segundo lugar de la lista de ingrediente- aditivos e ingredientes que ayudan a retenerla, además de especias y aromas para dar sabor. Es más, algunas veces se marinan los productos que van a a caducar antes para ocultar el sabor a rancio.

4

Producto cárnico: como bien indica su nombre, esto no es carne es un «producto cárnico». Es decir, que lleva añadidos como agua, especias, aditivos, conservantes, colorantes...

5

Preparado de...: al igual que en el punto número 4, si aparece esto en la etiqueta significa que no vas a adquirir el producto fresco que deseas. Si es «ternera» será «ternera» a secas.

6

Elaborados: suele utilizarse en productos pesqueros que se venden «frescos», a los cuales se les ha añadido agua y aditivos para que se ablande y su color se aclare.

7

Sabor a...: es muy usual observarlo en las etiquetas de yogures. Por ejemplo, yogur de sabor a fresa. Sin embargo, si nos fijamos en sus ingredientes veremos que no hay ni rastro de fruta- o en muy bajo porcentaje- sino aromas y colorantes.

8

Néctar: asegúrate que cuando compres zumo, sea un zumo directamente extraído de la fruta. No te dejes engañar por «néctar de» porque no es más que zumo diluido en agua al que se le añaden azúcares, edulcorantes y aromas para que no se note el sabor aguado. Lo mismo ocurre con los «zumos a base de concentrado».

9

El porcentaje 100%: ¡cuidado con esta artimaña! Es común observarla en productos en los que se aprecia en grande «100% carne de pavo», por ejemplo. Si miramos los ingredientes, sólo el 85% es pavo y el resto son aditivos, agua, conservantes... En este sentido se juega al despiste y con ese 100% pavo, quieren decir que del 85% el 100% es pavo y no otras carnes.

10

Omisión de palabras: en este caso, no es lo que se dice sino lo que se oculta. Si en el envase sólo pone «picada» y no «carne picada» no es simple economía del lenguaje, sino que el producto no es carne, más bien un «preparado de...»- como hemos especificado en el punto 5.