Diez camiones diarios transportarán basura de Gipuzkoa a la incineradora de Zabalgarbi a partir del martes
Realizará varios envíos de prueba a Bizkaia antes de arrancar el transporte regular el día 10 | Los camiones llevarán 5.000 toneladas de basura al mes
Sábado, 1 septiembre 2018

Las basura de Gipuzkoa se incinerará y almacenerá en Bizkaia a partir de esta semana con la entrada en vigor del convenio firmado entre ambas diputaciones para que los residuos de la provincia vecina sean tratados en las instalaciones vizcaínas. Las 60.000 toneladas que la provincia vecina no puede gestionar, porque no tiene vertederos y todavía no ha entrado en funcionamiento la incineradora de Zubieta -prevista para otoño de 2019-, serán incinerados en Zabalgarbi y las escorias que resulten de este tratamiento se redirigirán al vertedero de Artigas, igualmente de titularidad de la Diputación de Bizkaia.

El nuevo ciclo exportador empezará a funcionar a pleno rendimiento a partir del lunes día 10. La cadencia inicial prefijada por la sociedad foral encargada de la gesión de residuos de Gipuzkoa es de diez camiones diarios de lunes a viernes, más dos viajes los sábados. La basura s

Con el uso de tráilers que cargan unas 24 toneladas por trayecto, el planteamiento implica el cálculo de enviar 240 toneladas diarias entre semana que, sumadas a las que se transportan los sábados, elevan la cantidad mensual a 5.000. Se trata del esquema que encaja con lo estipulado en el convenio, que acota las dimensiones para los próximos cuatro meses con un mínimo de 20.000 toneladas y un máximo de 25.000.

Datos de interés La cifra 240 Toneladas diarias exportará Gipuzkoa a la incineradora de Zabalgarbi en diez camiones de lunes a viernes a partir del 10 de septiembre. Euros por tonelada 119,76 pagará GHK a la sociedad foral Garbiker, el precio que se cobra a los municipios de Bizkaia sin la bonificación que se les aplica. Términos del conven Desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2019. Cantidades Un mínimo de 20.000 toneladas y un máximo de 25.000 para 2018. El intervalo se amplía entre 25.000 y 60.000 toneladas para 2019. Envíos Los primeros, a modo de prueba, a partir del martes, y el flujo regular (con diez camiones diarios entre semana más dos los sábados) arranca el 10 de septiembre. Destinos Los residuos se enviarán a la incinerdora de Zabalgarbi y las escorias resultantes se derivarán al vertedero público de Artigas.

La exportación responde a la necesidad de dar salida a unas cantidades de residuos que en breve ya no tendrán cabida en el vertedero Lurpe de Mutiloa, único destino actual de la fracción resto generada por los guipuzcoanos. La instalación goierritarra agotaría en breve la capacidad acordada entre GHK y su propietaria, Cespa -del grupo Ferrovial-, si continuara con el mismo ritmo de recepcionar el cien por cien del residuo. En lugar de consumir del todo las cifras del contrato y volcar todo el envío hacia Bizkaia, GHK ha optado por ralentizar a partir del día 10 el envío de basura a Mutiloa, que dejará de recibir las 240 toneladas diarias que irán a parar a Zabalgarbi, con la consiguiente reducción del tráfico de camiones en su paso por Ormaiztegi.

Mutiloa seguirá, por tanto, siendo clave en la gestión de residuos del territorio hasta que se completen las infraestructuras del Complejo Medioambiental que se construye en Zubieta.

Flujo regular

No obstante, el inicio de este nuevo ciclo en Lurpe no variará los flujos que se dirijan a partir del 10 de septiembre tanto a Mutiloa como a Zabalgarbi. La estrategia será la de dar continuidad a un envío regular de unas 5.000 toneladas al mes a la incineradora de Bilbao. De esta manera GHK pretende por un lado mantener estable el operativo de lo que no deja de ser un proceso industrial en la planta vizcaína y, por otro, permitir un consumo paulatino de la cantidad contratada por segunda vez a la de Mutiloa.

En 2019 cambian los términos del convenio. Se flexibilizan. La cantidad mínima de exportación fijada para todo el año -el documento suscrito entre las dos instituciones forales tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año que viene- es de 25.000 toneladas, siendo el techo permitido de 60.000.

Los gestores de residuos en Gipuzkoa podrán contar con dos circunstancias favorables. Por un lado, entre marzo y abril cuentan con la puesta en marcha de la planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) de Zubieta. Desde ese momento no será necesario enviar el residuo a Zabalgarbi. El Gobierno foral vizcaíno exige que no se exporte la basura sin previo tratamiento a sus instalaciones y su paso por la TMB garantiza este requisito. Una vez el residuo cribado -con la separación del material recuperable-, este podrá ser enviado a vertederos de Bizkaia, evitando el mayor coste de la planta de Bilbao. La exportación terminará en función de la disponibilidad de Mutiloa y del plazo de puesta a punto de la incineradora de Zubieta.