La dieta de las princesas Disney, el peligrosísimo reto viral que engatusa a las adolescentes para adelgazar

Carmen Barreiro Lunes, 25 de agosto 2025, 00:25 Comenta Compartir

El club Arrietara de Sopela ha tenido que cerrar nueve veces su piscina en lo que llevamos de verano al encontrar heces flotando en el agua. Hace dos semanas tuvieron que clausurar las instalaciones acuáticas de Santurtzi por el mismo motivo. Y unos días antes las de Torrelavega (Cantabria), Valencia, Aluche (Madrid), Tiana (Barcelona), Bellver de Cerdanya (Lérida)... En total, más de 300 instalaciones deportivas de todo el país se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus piscinas por la repentina aparición de materia fecal en el agua desde hace un par de meses.

Evidentemente, no se trata de incidentes involuntarios ni de una desagradable casualidad sino que en la inmensa mayoría de los casos obedece a un «absurdo y peligroso» reto viral, muy popular entre los adolescentes, que consiste básicamente en defecar en piscinas comunitarias y grabarlo para difundirlo después en redes sociales. La 'broma' le ha salido cara a los ayuntamientos y clubes afectados, puesto que la aparición de heces en el agua conlleva el cierre inmediato de las instalaciones durante al menos dos días para poder desinfectar las piscinas contaminadas por completo.

«Este tipo de comportamientos incívicos van más allá de una travesura infantil o una broma pesada porque, además de desagradable, supone un serio problema de salud pública. La materia fecal puede contaminar el agua con bacterias (salmonella, E.coli, cryptosporidium...) que a su vez pueden desencadenar enfermedades gastrointestinales graves», coinciden los expertos.

Tres mordiscos

Pero el 'marrón'–así es como se conoce entre los más jóvenes– no es el único reto que se ha hecho viral este verano. Otro que también está teniendo mucha repercusión, sobre todo entre las chicas más jóvenes, es la conocida y peligrosísima 'dieta de las princesas Disney', inspirado en los estereotipos de belleza de estos personajes de cuento. Es decir, fragilidad, elegancia y culto a la delgadez extrema. Aunque en muchos vídeos se vende como una rutina que promueve el autocuidado, bajo esa capa de brillo y delicadeza, se esconde un régimen alimentario basado en una restricción calórica máxima, con propuestas dietéticas de entre 300 y 600 calorías al día, muy por debajo del mínimo necesario para alimentar a una persona sana.

El reto consiste en comer como una princesa Disney durante dos semanas para perder diez kilos. El día de Blancanieves, por ejemplo, solo está permitido tomar manzanas. «Come más de dos, pero no te pases de ocho», recomiendan. En el de Aurora (La Bella Durmiente) se pueden comer «tres mordiscos de lo que quieras en las tres comidas diarias», mientras que en el día de Cenicienta no se puede pasar de 600 calorías y siempre antes de las doce de la noche... Y así hasta sumar las quince princesas. El de Ariel (La Sirenita), es el día más restrictivo porque, según explican en los vídeos, toca ayuno de agua. «Puedes de sabores, pero solo agua», insisten.

Consecuencias muy preocupantes

Los especialistas ya han alertado sobre el peligro de este reto viral porque, además de «romantizar el control extremo de la comida», lo que puede desembocar en trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, también puede enfermar a las niñas, que necesitan ingerir muchas más calorías al día para llevar una vida sana.

«Más allá del reto viral, las consecuencias para la salud pueden ser muy preocupantes. A corto plazo los efectos pueden ser trastornos metabólicos, como cetosis o acidosis láctica, alteraciones cardiocirculatorias o gastrointestinales como náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas… incluso puede causar sequedad en el pelo, fragilidad de las uñas o derivar en trastornos neuropsíquicoscomo la intolerancia al frío, el insomnio o la distorsión de la imagen corporal. Esta ni es una dieta, ni es mágica, ni tampoco inocente. Se trata de un plan restrictivo, carente de base científica, que pone en riesgo la salud física, emocional y social de quienes lo siguen, especialmente las adolescentes. El fenómeno se apoya en la estructura emocional de los personajes Disney, generando un entorno aparentemente inofensivo y tierno, pero altamente tóxico», denuncian en la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería (CGE).

Enterrados en la arena

Otra práctica que se ha popularizado este verano en TikTok y otras plataformas es la de enterrarse completamente en la arena, dejando solo la cabeza visible, como parte de retos o bromas. Lo que parece una actividad inocente ha terminado en múltiples incidentes en los que jóvenes no pudieron salir por sus propios medios, requiriendo intervención de servicios de emergencia. El peso de la arena seca, que puede alcanzar varias toneladas al cubrir el cuerpo hasta el cuello, puede provocar inmovilización completa, dificultades respiratorias e incluso colapsos musculares o desmayos por calor. Además, si la persona está parcialmente deshidratada o bajo el sol directo, el riesgo de golpe de calor se dispara. En algunos casos, han sido necesarias horas de excavación cuidadosa para liberar a las víctimas sin causarles lesiones.