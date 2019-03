El Síndrome de Down: de tabú a viral Gloria Ramos, actriz que da vida a Collantes en 'Campeones'. / Virginia Carrasco Día Mundial del Síndrome de Down El gran esfuerzo realizado durante años para dar visibilidad y normalizar la situación personal de aquellos que padecen esta alteración genética vive su mejor momento ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Jueves, 21 marzo 2019, 14:47

Muchos han sido los momentos en los que este año la discapacidad intelectual ha jugado un papel protagonista. Este jueves 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Hacemos un repaso de dichos momentos y de las iniciativas que están consiguiendo, poco a poco, dar visibilidad y normalizar un tema que hasta hace relativamente poco era tabú y que todavía hoy está lleno de estereotipos y prejuicios.

'Campeones'

La comedia dramática dirigida por Javier Fesser y estrenada en 2018 constituyó un punto de inflexión en la normalización y la visibilización de la discapacidad intelectual. Cerca de ser la primera película española en llegar a los Óscars, recibió el premio a Mejor Película en la gala de los Goya de este año, donde la intervención de Jesús Vidal, galardonado con el premio a Mejor Actor Revelación, fue de las más aplaudidas y posteriormente compartidas y comentadas en las redes sociales.

«Han reconocido a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad», destacó emocionado el actor durante su discurso. Sin embargo, la frase que llegó a los corazones de los asistentes y a gran parte de los españoles que en ese momento veían la retransmisión fue la que dedicó a sus padres: «A mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros».

Votar por primera vez

El 18 de octubre de 2018 el Congreso aprobó por unanimidad el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual. Más, tarde, el 21 de noviembre, se consumó el último trámite cuando el Senado dio luz verde a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Gracias a ello, 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo ya pueden ejercer su derecho al voto.

Calcetines desparejados

Un año más, asociaciones, instituciones, muchos colegios y sobre todo ciudadanos se han sumado a la iniciativa #CalcetinesDesparejados, llenando las redes de calcetines de todos los colores.

Esta campaña surgió en Reino Unido, donde Chloe Lennon, una niña británica de 5 años, publicó en 2018 un vídeo en redes sociales pidiendo que, para celebrar este día, todos llevaran calcetines diferentes en cada pie. Su propuesta la compartieron más de 700.000 personas y ha acabado traspasando fronteras.

Los calcetines se han usado como símbolo porque los cromosomas tienen una forma similar a esta prenda y las personas con síndrome de Down nacen con uno adicional.

La suerte de tenerte

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la Federación Down España ha lanzado la emotiva campaña #LaSuertedeTenerte «para mostrarle a la sociedad la suerte que supone tener entre nosotros a personas con síndrome de Down y la necesidad de lograr una inclusión real», según explican en su web.

La protagonista del vídeo es una niña de cuatro años que explica que su hermano con síndrome de Down es el «mejor del mundo», una persona «que la quiere y la hace feliz» y que es «perfecto, tal como es». El objetivo de la federación es «trasladar a la sociedad un mensaje positivo y luchar contra los estereotipos y prejuicios que hoy en día siguen asociados al síndrome de Down». La ternura del vídeo lo ha convertido en viral y ya cuenta con 364.851 visualizaciones.

Roscón y Pepita Mola

Las redes sociales también llevan bastante tiempo funcionando de trampolín para llevar el Síndrome de Down a un primer plano en las conversaciones sociales. Roscón, hijo de Samantha Vallejo (@samyspain), la conocida jurado del programa MasterChef, se ha hecho famoso en Instagram por los vídeos que sube su madre mostrando su naturalidad, y por su hashtag personalizado #rosconforpresident, que ya aparece en 1,049 publicaciones. Para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, Samantha ha compartido una imagen junto al chef Jordi Cruz en la que aparecen con calcetines desparejados y un vídeo producido por la marca de ropa Tipi Tent en el que, además de Roscón, aparecen el actor de 'Campeones' Fran Fuentes y el nadador de 15 años Guillermo García.

Otro caso destacado es el de Pepita Mola (@pepitamola), una niña con Síndrome de Down que, a sus casi cuatro años, acumula 236.000 seguidores en Instagram. Sus vivencias han quedado recogidas, además, en el libro 'Pepita es especial', cuyos beneficios se destinan a la Fundación Pepitamola, que busca la integración de los niños que han nacido con un cromosoma adicional.

Arcadi Espada en 'Chester'

En febrero de este año, Risto Mejide echó por primera vez de su programa 'Chester' a un invitado. El desafortunado fue Arcadi Espada, que había acudido al plató de Cuatro para enfrentarse a unas polémicas declaraciones que publicó en un artículo de opinión en El Mundo en las que aseguraba que «si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad, no solo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga. Este tipo de gente averiada alza la voz histérica cada vez que se plantea la posibilidad de diseñar hijos más inteligentes, más sanos y mejores. Por el contrario ellos tratan impunemente de imponernos su particular diseño eugenésico: hijos tontos, enfermos y peores».

Mejide invitó, a su vez, al padre de Nico, un niño con Síndrome de Down, cuya intervención incomodó a Artadi, que amenazó con finalizar la entrevista. El presentador entonces se adelantó. «Mira Arcadi, no lo he hecho nunca, pero ¿sabes qué te digo? Que el que va a acabar esta entrevista soy yo». A continuación el periodista fue expulsado del plató.

Calla, que parece que el CHESTER le ha sentado mal a Arcadi Espada. Lo único cierto: es la primera vez que expulso a un invitado del CHESTER. Lo mejor es que reniegue de lo que él mismo escribió. Y que muy pronto lo podáis ver y juzgar vosotros mismos. pic.twitter.com/Cd3UVQBkSd — Risto Mejide (@ristomejide) 16 de diciembre de 2018

La entrevista se hizo viral en redes sociales con la etiqueta #ChesterScandal, donde Arcadi fue duramente criticado por sus comentarios contra este grupo social.