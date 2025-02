Día de la marmota 2025: Phil predice seis semanas más de invierno

Leire Moro Domingo, 2 de febrero 2025, 18:32 Comenta Compartir

Como cada 2 de febrero, miles de personas se han reunido en Gobber's Knob, Pensilvania, para presenciar la predicción más esperada del invierno: la de la marmota Phil. En esta ocasión, el famoso roedor ha visto su sombra, lo que significa que Estados Unidos enfrentará seis semanas más de clima invernal.

El evento no solo se ha centrado en la predicción meteorológica, sino que también ha contado con fuegos artificiales, confeti y música en vivo con temas de 'The Ramones' y la tradicional 'Pennsylvania Polka'. Una multitud de personas ha recibido a la marmota entre cánticos de «Phil, Phil, Phil...», antes de que fuera sacado de su madriguera por sus cuidadores, quienes visten elegantes sombreros de copa. Tras el amanecer, un miembro del Club de la Marmota leyó el pergamino que contenía la predicción del roedor, añadiendo una curiosa frase: «Solo yo lo sé: no se puede confiar en la IA».

🌤️❄️ Como cada 2 de febrero, Phil ha dado su pronóstico en el #DíaDeLaMarmota. Si no ve su sombra, la primavera llegará pronto; si la ve, el invierno seguirá 6 semanas más. ¿Qué ha predicho este año? ❄️❄️❄️ #GroundhogDay pic.twitter.com/a4nA8APBiL — Diana Rubio (@driecel) February 2, 2025

El Día de la Marmota es un evento con más de un siglo de antigüedad que se originó en la comunidad alemana de Pensilvania. Su base se encuentra en antiguas creencias europeas vinculadas a la festividad de la Candelaria, en la que se usaban las condiciones climáticas del 2 de febrero para predecir el resto del invierno. Con el tiempo, los inmigrantes alemanes en América adoptaron la marmota como su «meteoróloga oficial» en lugar del tejón, que era el animal usado en su país de origen.

A lo largo de los años, la marmota Phil ha predicho más inviernos prolongados que primaveras tempranas. Sin embargo, un análisis de sus predicciones ha revelado que su tasa de aciertos es inferior al 50%, lo que convierte el evento en una tradición más festiva que científica.