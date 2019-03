Detienen en Valencia a tres menores por matar a un joven y difundir el vídeo en Facebook Imagen del vídeo difundida por la Policía francesa para pedir a los usuarios que eviten compartirlo en las redes sociales. / E.C. Los adolescentes han sido localizados en España tras torturar a dos hombres en un piso en Lyon el pasado 5 de marzo y acabar con la vida de uno de ellos EL CORREO Martes, 12 marzo 2019, 19:10

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres menores de origen argelino que mataron a un joven a cuchilladas e hirieron de gravedad a otro en Lyon (Francia). Los sospechosos, además, grabaron las torturas en vídeo y las difundieron a través de Facebook, según detallaron medios internacionales que informaron del crimen, ocurrido el pasado 5 de marzo en un piso del distrito de Croix-Rousse.

La víctima mortal, un hombre de 28 años y también argelino, fue hallada «atada de pies y manos» y con cerca de 60 puñaladas. En las imágenes se observa el suelo completamente bañado en sangre y dos hombres atados: «uno de pie» y otro con la cara contra el suelo, «casi inconsciente», indicó France Info. Mientras, uno de los torturadores sujeta la cámara. «Hablan en árabe».

La detención se produjo tras una infracción por parte de los supuestos autores del crimen: intentar colarse en el metro de Valencia sin pagar billete. Tras ser arrestados el pasado jueves, 7 de marzo, a los tres sospechosos -de entre 15 y 17 años-, se les acusa de los delitos de asesinato, detención ilegal, torturas y pertenencia a banda criminal. Al tratarse de menores no acompañados se dio parte a la Fiscalía de Menores y gracias a la colaboración de las Policías española y francesa se les ha identificado como autores de la agresión filmada y difundida en las redes.

Extradición a Francia

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado todos estos hechos y ha ido más allá al señalar que aún no se sabe el número real de víctimas: «Sabemos que hay un fallecido, cierto, pero podrían ser más. Lo único que sabemos es que se desplazan en estos momentos policías franceses para ejecutar esa orden de extradición internacional que ha pedido el Gobierno francés y que una vez se cumplan los trámites supongo que las autoridades judiciales españolas cursarán». No obstante, al ser menores, Fulgencio ha rechazado dar más información sobre este caso, dado que «es una investigación todavía en curso por las autoridades francesas» y hay que ser «muy exquisitos en no dar información que podría perturbar la identidad de los menores, que aún así merecen de esa protección».

El vídeo se difundió en redes sociales el día siguiente al crimen y, a pesar de no haber detenido en ese momento a los responsables, la Policía gala logró interceptar la publicación de las imágenes de inmediato y publicó un mensaje en Twitter para pedir a los usuarios que no viesen se reprodujesen el vídeo con esta recomendación: «No transmita estas imágenes impactantes».