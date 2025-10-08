Detenido un menor de 13 años por hacer esta pregunta a ChatGPT El joven aseguró que se trataba de una broma

Un estudiante de 13 años de la Southwestern Middle School, en Florida, en Estados Unidos, fue detenido después de que las autoridades detectaran un mensaje en el que preguntaba a ChatGPT «cómo matar a su amigo en clase».

Las autoridades fueron alertadas por un sistema de monitoreo escolar llamado Gaggle, encargado de supervisar conductas y mensajes preocupantes en plataformas digitales. Los agentes acudieron de inmediato a la escuela y localizaron al joven, identificado como Ian Franco, quien aseguró que «solo estaba bromeando» y que dicha consulta en la IA era parte de una broma a un compañero que le estaba molestado.

Ante dicho episodio, la Oficina del Sheriff del condado de Volusia emitió un comunicado a través de las reces sociales dirigido a los padres: Hablen con sus hijos para que no cometan el mismo error», en referencia a los hechos cometidos por el menor de 13 años.

El joven quedó detenido y ahora se enfrenta cargos legales derivados de la situación, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Sheriff.