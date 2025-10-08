El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud

Detenido un menor de 13 años por hacer esta pregunta a ChatGPT

El joven aseguró que se trataba de una broma

B. Vergara

B. Vergara

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:55

Comenta

Un estudiante de 13 años de la Southwestern Middle School, en Florida, en Estados Unidos, fue detenido después de que las autoridades detectaran un mensaje en el que preguntaba a ChatGPT «cómo matar a su amigo en clase».

Las autoridades fueron alertadas por un sistema de monitoreo escolar llamado Gaggle, encargado de supervisar conductas y mensajes preocupantes en plataformas digitales. Los agentes acudieron de inmediato a la escuela y localizaron al joven, identificado como Ian Franco, quien aseguró que «solo estaba bromeando» y que dicha consulta en la IA era parte de una broma a un compañero que le estaba molestado.

Ante dicho episodio, la Oficina del Sheriff del condado de Volusia emitió un comunicado a través de las reces sociales dirigido a los padres: Hablen con sus hijos para que no cometan el mismo error», en referencia a los hechos cometidos por el menor de 13 años.

El joven quedó detenido y ahora se enfrenta cargos legales derivados de la situación, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Sheriff.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  4. 4 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  10. 10

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido un menor de 13 años por hacer esta pregunta a ChatGPT

Detenido un menor de 13 años por hacer esta pregunta a ChatGPT