Detenido un menor de 13 años por hacer esta pregunta a ChatGPT
El joven aseguró que se trataba de una broma
Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:55
Un estudiante de 13 años de la Southwestern Middle School, en Florida, en Estados Unidos, fue detenido después de que las autoridades detectaran un mensaje en el que preguntaba a ChatGPT «cómo matar a su amigo en clase».
Las autoridades fueron alertadas por un sistema de monitoreo escolar llamado Gaggle, encargado de supervisar conductas y mensajes preocupantes en plataformas digitales. Los agentes acudieron de inmediato a la escuela y localizaron al joven, identificado como Ian Franco, quien aseguró que «solo estaba bromeando» y que dicha consulta en la IA era parte de una broma a un compañero que le estaba molestado.
Ante dicho episodio, la Oficina del Sheriff del condado de Volusia emitió un comunicado a través de las reces sociales dirigido a los padres: Hablen con sus hijos para que no cometan el mismo error», en referencia a los hechos cometidos por el menor de 13 años.
El joven quedó detenido y ahora se enfrenta cargos legales derivados de la situación, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Sheriff.