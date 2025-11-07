El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guardia Civil retira los cuencos de agua envenenada. Guardia Civil

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

El arrestado se dedicaba a envenenar colonias felinas arrojando sustancias tóxicas en cuencos de agua

J.M.L.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:25

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre por haber matado a más de cien gatos en el último año y a unos cincuenta en los últimos cuatro meses en Villaluenga de la Sagra (Toledo). Se le considera autor de un delito continuado de maltrato animal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de esta localidad de 4.200 habitantes que alertó a la Guardia Civil de una elevada mortandad de las colonias felinas de este pueblo. En su denuncia indicó que sospechaba del envenenamiento como causa de estas muertes ya que, debido a su profesión sanitaria, conocía la sintomatología que el veneno produce en el organismo de los seres vivos.

Los agentes descubrieron en sus pesquisas la presencia de agua envenenada en cuencos repartidos en un parque y en el patio de una vivienda donde se hallaron varios gatos muertos. La vivienda resultó ser propiedad del hombre a quien se atribuye esta matanza de gatos.

En el esclarecimiento de este caso, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid adonde se han trasladado varios gatos muertos para realizarles una necropsia y poder determinar la presencia de sustancias tóxicas.

