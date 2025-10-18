El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El detenido ha salido de la vivienda acompañado de varios agentes de la Ertzaintza y cubriendo su rostro con una manta roja. Félix Morquecho

El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista

Una expareja del presunto autor de los hechos ya le había denunciado anteriormente por «hechos similares», precisan fuentes cercanas al caso

Miguel Ángel Mata y Beatriz Campuzano

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:24

Comenta

El presunto autor del homicidio de una mujer de 53 años, que apareció muerta el miércoles por la noche en una vivienda de la ... calle Indamendi de Zarautz, tenía antecedentes por violencia machista. Según ha podido saber este periódico por fuentes del departamento de Seguridad, una expareja del detenido ya le había denunciado con anterioridad por «hechos similares». En estos momentos, sigue en dependencias policriales a la espera de comparecer ante el juez, que será quien determine su ingreso en prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  3. 3

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  4. 4

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  5. 5 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  6. 6 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  7. 7

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti
  8. 8

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista

El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista