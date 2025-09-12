El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberche del Caudillo J.M.L.

Detenida la pareja de la mujer de Toledo que ocultó un feto en un congelador

La madre, que tiene otros cuatro hijos, también ha sido arrestada de nuevo

J.M.L.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:34

Novedades en el caso del feto encontrado esta semana en el interior del congelador de una vivienda de la pedanía de Alberche del Caudillo, perteneciente ... al municipio de Calera y Chozas (Toledo). La madre y su pareja han sido detenidos por su presunta relación con estos hechos. La progenitora ya fue detenida días atrás y quedó en libertad después de declarar ante la Guardia Civil y se le imputa un presunto delito de homicidio por imprudencia. Ambos pasarán a disposición judicial en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. En el caso del varón, habría quebrantado una orden de alejamiento dictada contra él hacia su actual pareja y podría estar relacionado con la acción de ocultar el feto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  5. 5 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  6. 6

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  7. 7

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenida la pareja de la mujer de Toledo que ocultó un feto en un congelador

Detenida la pareja de la mujer de Toledo que ocultó un feto en un congelador