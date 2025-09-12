Detenida la pareja de la mujer de Toledo que ocultó un feto en un congelador

Novedades en el caso del feto encontrado esta semana en el interior del congelador de una vivienda de la pedanía de Alberche del Caudillo, perteneciente ... al municipio de Calera y Chozas (Toledo). La madre y su pareja han sido detenidos por su presunta relación con estos hechos. La progenitora ya fue detenida días atrás y quedó en libertad después de declarar ante la Guardia Civil y se le imputa un presunto delito de homicidio por imprudencia. Ambos pasarán a disposición judicial en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. En el caso del varón, habría quebrantado una orden de alejamiento dictada contra él hacia su actual pareja y podría estar relacionado con la acción de ocultar el feto.

En su declaración, la madre, de 40 años y con graves problemas de drogodependencia, relató que había abortado a finales del mes de agosto y que había guardado el feto en el congelador de su casa. Todo ello se lo contó a su madre, que comunicó los hechos a los servicios sociales quienes, a su vez, dieron cuenta de lo sucedido a la Guardia Civil. En principio, según fuentes de la investigación, el feto hallado no presentaba signos evidentes de violencia.

La mujer detenida junto a su actual pareja tiene otros cuatro hijos «de padres diferentes», según subrayó esta semana la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, cuya administración estaba a la espera de que diera a luz para hacerse cargo del bebé. Y es que de sus cuatro hijos, tres han quedado bajo la custodia de su familia materna y el cuarto, de menor edad, se encuentra tutelado por la Junta de Castilla-La Mancha y en proceso de adopción.

El hallazgo del feto aún mantiene conmocionados a los 1.800 habitantes de Alberche del Caudillo, pueblo de colonización fundado a mediados de la década de los 50 del siglo pasado. Según su alcaldesa, Ana Rivelles, del PP, «hay que dejar trabajar a las autoridades para saber qué ha sucedido porque hay una familia que lo está pasando muy mal. «Seguimos sin creernos que esto sea real y seguimos sin dar crédito a lo que ha pasado en este pueblo donde la tranquilidad es total», reconoce la alcaldesa de Alberche del Caudillo, que conocía a la madre detenida de quien destaca que nunca protagonizó incidente alguno y «hacía una vida normal y salía a la calle».