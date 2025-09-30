El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Así se destruyen 48.000 artículos del 'top manta': directos al vertedero y bajo escolta policial

Así se destruyen 48.000 artículos del 'top manta': directos al vertedero y bajo escolta policial

El Ayuntamiento de Peñíscola da a conocer el proceso que lleva a cabo la Policía Local para eliminar camisetas, bolsos y todo tipo de objetos falsificados

A.M.

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:34

La lucha contra el 'top manta' es una constante en los grandes ayuntamientos. En Peñíscola, una de las localidades más turísticas de Castellón, la Policía Local incautó este verano 47.442 artículos falsificados y hace unos días procedió a su destrucción. El Ayuntamiento ha dado a conocer ahora, a través de sus redes sociales, cómo se ha desarrollado esta operación.

En las imágenes del vídeo adjunto a la información se observa que la Policía amontonó los artículos decomisados en un local de la ciudad. Llegaron a reunir casi 50.000. Y el día señalado para transportarlos hasta la planta de gestión de residuos de Cervera, donde se procedió a su compactación y destrucción, los operarios de limpieza del Ayuntamiento estuvieron en todo momento acompañados y escoltados por los agentes policiales. Incluso los policías cargaron bolsas para aligerar el proceso, que obligó al camión de basura a realizar varios viajes de ida y vuelta.

Entre los artículos decomisados se hallan prendas deportivas (12.856 camisetas de equipos de fútbol y 11.894 camisetas de equipos de baloncesto), zapatillas deportivas (4.103), ropa interior (3.852), camisetas de imitación de grandes marcas (3.849), polos (2.829), chándales (2.736), bolsos (2.604), sudaderas (1.958), frascos de colonia (402) y otros artículos como carteras, cinturones, calcetines, bisutería, elementos de decoración, llaveros, monederos o abanicos (359).

Durante el verano, la Policía Local de Peñíscola llevó a cabo 390 actuaciones para evitar el control de la venta fraudulenta, de las cuales, 61 se resolvieron con éxito. Es decir, los agentes incautaron casi 800 artículos cada vez que capturaron a los vendedores ambulantes.

