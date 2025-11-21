Los destinos más baratos para hacer una escapada desde Bilbao en diciembre: vuelos a partir de 50 euros El experto en viajes 'low cost' conocido en redes como @vuelosbilbaonorte propone varios viajes para poner el broche de oro al 2025

A menos de un mes y medio para que acabe el año, todavía hay tiempo para disfrutar de una última escapada. Aunque en diciembre los precios de los viajes se disparan, desde el aeropuerto de Bilbao quedan todavía algunos destinos con billetes de lo más económicos.

El experto en viajes 'low cost' desde los aeropuertos del norte de España, conocido en redes como @vuelosbilbaonorte, propone algunos destinos europeos para aquellos que tengan ganas de preparar la maleta, coger un avión para despedir el año por todo lo alto.

En primer lugar, el viaje a Budapest del 8 al 12 de diciembre sale por 131 euros. Y a Cracovia, del 9 al 13, de diciembre, los vuelos de ida y vuelta están por 144 euros. En las mismas fechas, viajar a Venecia tiene un precio de 84 euros. Una escapada a París desde Bilbao antes de Navidad, entre el 13 y el 16 de diciembre cuesta 94 euros. El destino europeo más barato para diciembre es Bristol, donde el viaje de ida y vuelta sale por tan solo 50 euros.

