El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los destinos más baratos para hacer una escapada desde Bilbao en diciembre: vuelos a partir de 50 euros

El experto en viajes 'low cost' conocido en redes como @vuelosbilbaonorte propone varios viajes para poner el broche de oro al 2025

Marina León

Marina León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

A menos de un mes y medio para que acabe el año, todavía hay tiempo para disfrutar de una última escapada. Aunque en diciembre los precios de los viajes se disparan, desde el aeropuerto de Bilbao quedan todavía algunos destinos con billetes de lo más económicos.

El experto en viajes 'low cost' desde los aeropuertos del norte de España, conocido en redes como @vuelosbilbaonorte, propone algunos destinos europeos para aquellos que tengan ganas de preparar la maleta, coger un avión para despedir el año por todo lo alto.

Vuelo Bilbao-Budapest.
Vuelo Bilbao-Venecia.
Vuelo Bilbao-Bristol.

En primer lugar, el viaje a Budapest del 8 al 12 de diciembre sale por 131 euros. Y a Cracovia, del 9 al 13, de diciembre, los vuelos de ida y vuelta están por 144 euros. En las mismas fechas, viajar a Venecia tiene un precio de 84 euros. Una escapada a París desde Bilbao antes de Navidad, entre el 13 y el 16 de diciembre cuesta 94 euros. El destino europeo más barato para diciembre es Bristol, donde el viaje de ida y vuelta sale por tan solo 50 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  10. 10 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los destinos más baratos para hacer una escapada desde Bilbao en diciembre: vuelos a partir de 50 euros

Los destinos más baratos para hacer una escapada desde Bilbao en diciembre: vuelos a partir de 50 euros