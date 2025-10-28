Una dermatóloga vizcaína analiza el sérum viral de Mercadona con efecto bótox La experta Leire Barrutia analiza la composición de este cosmético para saber si se cumple ese efecto lifting inmediato que promete

Marina León Martes, 28 de octubre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El serúm con efecto bótox de Mercadona no ha tardado en hacerse viral. El nuevo cosmético, que tiene un precio de 6 euros, arrasa entre la clientela del supermercado valenciano y varios expertos se han parado a analizar sus ingredientes para saber si se cumple ese efecto lifting inmediato que promete. Entre ellos, la dermatóloga vizcaína Leire Barrutia.

«Contiene acetil hexapéptido-8, un péptido que a nivel cosmético se ha visto que podría tener un efecto similar al de los neuromoduladores», señala. «Pero por su posición en el listado de ingredientes probablemente lo contenga en una concentración excesivamente baja para que sea efectivo», explica la experta en el cuidado de la piel.

Según indica, el sérum de Deliplus también incluye pullulan, un polisacárido conocido por su efecto tensor inmediato. «Proporciona un efecto lifting flash, pero no es duradero», comenta. «En conjunto, me parece un sérum flojo», lamenta. Para quienes buscan ese efecto bótox, »me centraría en activos con más evidencia científica para prevenir las arrugas a nivel cosmético como los retinoides», puntualiza. «Si realmente queréis un efecto neuromodulador sobre la arruga de expresión, no hay nada como los inyectables», asegura.

Temas

Mercadona

Audiencias