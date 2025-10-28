El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre

Una dermatóloga vizcaína analiza el sérum viral de Mercadona con efecto bótox

La experta Leire Barrutia analiza la composición de este cosmético para saber si se cumple ese efecto lifting inmediato que promete

Marina León

Marina León

Martes, 28 de octubre 2025, 21:16

Comenta

El serúm con efecto bótox de Mercadona no ha tardado en hacerse viral. El nuevo cosmético, que tiene un precio de 6 euros, arrasa entre la clientela del supermercado valenciano y varios expertos se han parado a analizar sus ingredientes para saber si se cumple ese efecto lifting inmediato que promete. Entre ellos, la dermatóloga vizcaína Leire Barrutia.

«Contiene acetil hexapéptido-8, un péptido que a nivel cosmético se ha visto que podría tener un efecto similar al de los neuromoduladores», señala. «Pero por su posición en el listado de ingredientes probablemente lo contenga en una concentración excesivamente baja para que sea efectivo», explica la experta en el cuidado de la piel.

Según indica, el sérum de Deliplus también incluye pullulan, un polisacárido conocido por su efecto tensor inmediato. «Proporciona un efecto lifting flash, pero no es duradero», comenta. «En conjunto, me parece un sérum flojo», lamenta. Para quienes buscan ese efecto bótox, »me centraría en activos con más evidencia científica para prevenir las arrugas a nivel cosmético como los retinoides», puntualiza. «Si realmente queréis un efecto neuromodulador sobre la arruga de expresión, no hay nada como los inyectables», asegura.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  8. 8 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una dermatóloga vizcaína analiza el sérum viral de Mercadona con efecto bótox

Una dermatóloga vizcaína analiza el sérum viral de Mercadona con efecto bótox