La dermatóloga Carmen Galera desvela «el truco para maquillar y cuidar tu piel en verano»

Con la llegada del verano, muchas personas tienen el mismo pensamiento: «a ver si me pongo morena y así no me maquillo». Según advierte la dermatóloga Carmen Galera (@dermaforyou), que comparte con sus seguidres sus conocimientos médico estéticos, esto supone un grave error para tu piel.

La experta asegura que el moreno «tapa, pero no mejora». «Nos han hecho creer que el sol mejora la piel, pero lo que hace es esconder temporalmente las manchas y los granitos. Mientras por dentro siembra arrugas, flacidez y deshidratación ¿Precio justo por no maquillarse? No lo creo», cuenta.

Galera ofrece en una de sus últimas publicaciones el truco definitivo para un efecto buena cara sin dejar de pasar por chapa y pintura. Otra de las creencias más extendidas sobre el uso del maquillaje en verano es que este tipo de productos perjudican a la piel durante la estación más calurosa del año, por eso siempre se ha visto con buenos ojos eso de «dejar respirar la piel». Pero, «no es el maquillaje el que satura tu piel en verano, es elegir mal: bases cubrientes, polvos pesados, texturas grasas...», detalla.

Pero esto puede cambiar con unos sencillos pasos. «Lo que necesita tu piel no es un descanso del maquillaje, sino una nueva forma de usarlo», indica. «El truco del verano es el color que cuida», o lo que es lo mismo, un protector mineral que aporte algo de color al rostro. «Es ligero, transpirable, unifica, embellece y te protege del sol y la polución», añade. «No se trata de cubrir el rostro, sino de proteger con elegancia y, en verano, más que nunca», añade.

