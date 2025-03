Una dermatóloga analiza las lociones hidratantes de Mercadona: «Es una de mis favoritas»

Marina León Viernes, 14 de marzo 2025, 17:02 Comenta Compartir

La sección de perfumería de Mercadona cuenta con varios productos que se han convertido en imprescindibles en la rutina del cuidado de la piel. Es el caso de las lociones corporales que el supermercado valenciano vende bajo el sello Deliplus bajo el que se encuentran sus productos de cosmética, higiene personal y cuidado. Son cuatro cremas hidratantes para el cuerpo, cada una de ellas dirigida a un tipo de piel o necesidad: 'Hidrata', 'Nutre', 'Repara' y 'Calm', con precios que van desde 1,80 hasta 2,40 euros.

La dermatóloga vasca Leire Barrutia, conocida en redes sociales como @dermisphere, ha analizado estas cuatro lociones. En primer lugar, asegura que la crema 'Calm', «sería la sustituta de la loción 'Atopics' anterior de Mercadona», aunque asegura que la nueva versión le convence menos, «tiene activos interesantes, como la niacinamida, pero echo de menos ceramidas fundamentales en cremas para piel con tendencia atópica porque refuerzan la función barrera de la piel y no me gusta tampoco que lleva perfume. No sería la que escogería para pieles sensibles».

En segundo lugar, la experta habla de la loción 'Hidrata', con aloe vera y ácido hialurónico. «Es una hidratante un poco general, la utilizaría en caso de que tengáis una piel sin problemas», señala. Cuanta con «activos como la glicerina, dimeticona o la manteca de karité, además de derivados del aloe vera», explica. Asimismo, critica que lleve perfumes y no tenga activos reparadores esenciales como el pantenol, la niacinamida o las ceramidas «que son los que buscaría en una hidratante», añade.

La loción 'Repara' «es una de mis favoritas», indica Barrutia. El motivo es que «lleva urea al 10%, que es un activo que hidrata y que también exfolia y ayuda a alisar rugosidades». Además, la profesional destaca que esta crema incorpora dexpantenol o vitamina B5 que «ayuda a reparar la piel». Por otro lado, puntualiza que «el resto de la fórmula tampoco añade otros activos especialmente interesantes. No me parece mal para el precio que tiene y dentro de estas sería con la que me quedaría, pero tenemos opciones de cremas con urea que, por un poquito más, nos aportan muchos más beneficios para la piel».

Por último está la loción 'Nutre', que «combina distintos aceites hidratantes, sobretodo aceite de almedras dulces con centella asiática«, subraya. Así, en este caso echa de menos »activos reparadores esenciales como las ceramidas, la niacidamida, el pantenol o incluso la urea«, añade. «Es una fórmula que tampoco me convence del todo y, además, lleva perfumes que son de los más alergénicos, por tanto esta tampoco la compraría», concluye.

