Denuncian a ocho festivales de música por malas prácticas

La OCU considera que los organzadores imponen «cargos por todo, restricciones para moverse, para pagar, para aprovisionarse de comida y bebida...»

A. Mateos

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:29

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a denunciar a numerosos festivales de música por, a su juicio, cometer «malas prácticas» y «abusos» sobre sus clientes. Entre los señalados están el Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), el Boombastic Costa del Sol (Málaga), el FIB (Benicàssim), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almería) y el Reggaetón Millennial Fest (Alicante). Y se les acusa de imponer «cargos por todo, restricciones para moverse, para pagar, para aprovisionarse de comida y bebida...»

«La mayoría de los festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la pulsera» con la que se realizan los pagos, denuncia la OCU. E, incluso, afirman que «a veces se impone un plazo de pocos días para reclamar la devolución».

Otro de los aspectos denunciados es el «recargo» que se cobra «por salir y volver a entrar al festival». «Puede tener un coste de hasta 35 euros y podría considerarse una retención ilegal», protestan desde la Organización de Consumidores y Usuarios.

Según el comunicado de la asociación, estos festivales tampoco contemplan la devolución de la entrada por causas climatológicas o por el cambio del cartel.

La última práctica «abusiva» que denuncia la OCU es «la prohibición de entrar con alimentos y bebidas», aunque reconocen que «este año ha sido menos frecuente».

