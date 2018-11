Denuncian daños en 25.000 pacientes por implantes en España desde 2008

Dos vascas afectadas: «Los ginecólogos nos han maltratado, nos decían que el problema era psicológico»

Leire Carreño vive en Vitoria y está a la espera de que la liberen del dispositivo anticonceptivo que le implantaron en 2015. A Carol Hernández, de Ermua, se lo quitaron en 2016, pero tiene que someterse a una segunda operación. Esta vizcaína es la administradora en el País Vasco de la Plataforma Libres de Essure, que reúne a unas 2.000 españolas que sufren los efectos secundarios de este muelle de titanio que cierra las trompas de Falopio a través del cuello uterino.

Inflamación y dolor intenso en las zonas pélvica y abdominal, picores y hemorragias vaginales, reglas irregulares, dolores de cabeza, dolores de espalda, lumbares, reacciones alérgicas, cansancio, ansiedad e incluso embarazos no deseados. Miles de mujeres en España -se calcula que se colocó el dispositivo a 80.000- han denunciado estas consecuencias del tratamiento sin que les hicieran caso durante mucho tiempo.

En agosto de 2017, el Ministerio de Sanidad ordenaba el cese de la comercialización de este anticonceptivo permanente. La plataforma de afectadas ha puesto los hechos en conocimiento del despacho de abogados Castreje de A Coruña, conocido por llevar la reclamación de daños en el caso del desastre causado por el buque 'Prestige'. El bufete gallego prepara ya «una demanda colectiva» contra la farmacéutica Bayer.

«Hemos sido maltratadas por los ginecólogos», protesta Carol Hernández. «La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha llegado a llamarnos locas», añade esta vecina de Ermua, de 47 años, a la que implantaron el Essure en 2005. «Ya tenía dos hijos, pedí una ligadura de trompas y me dijeron que era mucho mejor este dispositivo porque no tenía que pasar por quirófano». El implante, colocado en el hospital de Basurto, no le dio problemas durante cinco años. En 2010 «empecé a tener problemas digestivos, después dolor de caderas y más tarde de todas las articulaciones. Iba al médico. Me decía que todo era estrés».

Todos estos problemas, más infecciones de orina y reglas de diez y quince días, le llevaron a ingerir hasta ocho pastillas al día. «En 2016, harta de que me dijeran que todo era psicológico, me dio por entrar en internet y vi que había una plataforma de mujeres a las que les pasaba lo mismo», relata. Acudió al médico y en las pruebas descubrieron que tenía tres dispositivos. «Uno en cada trompa y otro en el intestino. Me operé en Cruces porque no me fiaba del ginecólogo de Basurto». Ha estado muy bien, pero los dolores en el hombro la llevaron otra vez al médico, en esta ocasión, a una consulta privada. «Me queda un trozo en el útero. Me tienen que 'vaciar'. Alguien se tiene que responsabiliza de todo esto», reclama.

Leire Carreño tiene cita, el próximo día 5, en Txagorritxu. Espera que ese día le programen ya para intervenirla y lograr «de una vez recuperar mi vida». A esta vitoriana, de 37 años y madre de tres niños, le pusieron el dispositivo Essure en 2015, un año después de dar a luz a mellizos. «No quería más hijos, ya tenía tres. Quería un método anticonceptivo definitivo y me dijeron que era lo mejor, porque no requería operación como la ligadura de trompas».

Al poco llegaron los problemas. «Empecé con ataques de ansiedad, temblor de piernas, hormigueos... Me decían que era estrés. También que tenía problemas de cervicales porque me dolía la cabeza y sufría como mareos...» A Leire se le ha caído pelo y las hemorragias han sido constantes.

Cuando conoció la Plataforma Libres de Essure volvió al médico de familia, que le derivó al ginecólogo. «Me vio la semana pasada y me ha mandado a Txagorritxu. Que me operen de una vez porque quiero recuperar mi vida».